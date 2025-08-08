Vượt đèn đỏ, xế hộp lộ biển "siêu đẹp" 98A-96868 giả

Ngày 7/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản tạm giữ một ô tô vì sử dụng biển kiểm soát giả.

Theo cơ quan chức năng, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng CSGT Công an Bắc Ninh phát hiện chiếc Ford bán tải biển “siêu đẹp” 98A-968.68 vượt đèn đỏ.

Camera phát hiện chiếc bán tải vượt đèn đỏ (Ảnh: CSGT).

Ngay sau đó, Phòng CSGT đã phát thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo đăng ký của biển số. Tuy nhiên, người nhận thông báo, anh Đ.V.T. (trú tại Lục Nam), lại cho biết phương tiện đứng tên anh là một chiếc Daewoo Matiz, không phải chiếc bán tải vi phạm.

Nhận định đây có thể là hành vi gắn biển số giả để né tránh xử phạt hoặc phục vụ mục đích bất minh khác, Phòng CSGT đã cử tổ CSGT địa bàn Lục Nam phối hợp với bộ phận kỹ thuật hình ảnh, truy vết qua camera thông minh, theo dõi lộ trình di chuyển và thói quen xuất hiện của chiếc xe trên.

Đến chiều 7/8, lực lượng chức năng chặn được xế hộp nghi vấn.

Tài xế khi đó là chị N.T.T. (trú tại xã Lục Nam) bất ngờ khi được CSGT thông báo xe của chị gắn biển giả.

CSGT làm việc với chị T. (Ảnh: CSGT).

Người phụ nữ cho biết xe được chị mua lại, không rõ nguồn gốc biển số. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng biển số không đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi gắn biển không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền đến 26 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu làm giả giấy tờ, biển số hoặc tiêu thụ xe gian.