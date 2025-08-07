Các hãng hàng không bán giá dùng Internet trên máy bay ra sao?

Vietnam Airlines cho biết đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ kết nối Internet trên máy bay từ ngày 5/8. Trên các hành trình quốc tế, hãng sẽ giới thiệu 3 gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy nhu cầu sử dụng. Đó là gói nhắn tin với mức phí 5 USD, 2 gói duyệt web là 10 USD/giờ và 20 USD cho không giới hạn toàn bộ chuyến bay.

Việc cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay đã được nhiều hãng hàng không quốc tế triển khai. Nhiều hãng dùng cách này để thu hút thêm hội viên.

Cụ thể, Delta Air Lines của Mỹ cung cấp WiFi miễn phí cho tất cả thành viên của chương trình hội viên SkyMiles của hãng.

Tương tự, trên các chuyến bay nội địa và chặng ngắn, United Airlines của Mỹ tính phí 8 USD cho thành viên MileagePlus và 10 USD cho các hành khách khác. Các chuyến bay quốc tế dài hơn có mức giá khác nhau tùy chặng. Hãng cũng có gói thuê bao theo tháng từ 49 USD.

Singapore Airlines cũng cung cấp WiFi miễn phí không giới hạn cho thành viên KrisFlyer. Những hành khách không phải là thành viên có thể mua các gói trả phí với giá 3,99 USD cho 1 giờ, 8,99 USD cho 3 giờ, hoặc 15,99 USD cho cả chuyến bay.

Hãng hàng không Air France của Pháp cung cấp dịch vụ WiFi Starlink miễn phí cho tất cả hành khách trên mọi chuyến bay. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí trên tất cả các khoang hành khách, sẽ được hành khách truy cập bằng cách đăng nhập vào tài khoản Flying Blue của họ.

Nhiều hãng dùng cách này để thu hút thêm hội viên (Ảnh: Simpleflying).

Qatar Airways cũng đã trang bị WiFi Starlink cho toàn bộ đội bay B777 và đang trang bị cho A350. Trên các máy bay chưa được nâng cấp, hãng vẫn cung cấp 1 giờ WiFi miễn phí cho hội viên Privilege Club và WiFi không giới hạn cho Student Club.

Hãng Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) cung cấp WiFi miễn phí cho khách hàng ở khoang Hạng nhất, Hạng thương gia và hội viên Diamond. Các hành khách khác có những lựa chọn trả phí bao gồm gói tin nhắn giá 3,95 USD, gói truy cập internet 1 giờ giá 9,95 USD, hoặc gói cả chuyến bay với giá 12,95 USD cho thời gian bay dưới 6 tiếng và từ 19,95 đến 24,95 USD cho thời gian dài hơn.

Tương tự, Emirates của Dubai cũng miễn phí WiFi cho hội viên Emirates Skywards khi bay Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia và hội viên Emirates Skywards hạng Platinum. Hãng bay bán các gói trả phí cho những người khác, bao gồm gói tin nhắn từ 2,99‑5,99 USD tùy theo độ dài của chuyến bay và gói internet 9,99 USD cho 30 phút truy cập không giới hạn dữ liệu...

Hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng áp dụng dịch vụ nhắn tin miễn phí, không giới hạn trên cổng thông tin FlyNet cho thành viên Travel ID và Miles & More.

Trên chặng bay ngắn, Lufthansa bán gói nhắn tin có giá 3,6 USD cho khách hàng thường và gói sử dụng internet giá 7 USD cho chuyến bay kéo dài 90 phút hoặc 9,3 USD cho chuyến bay kéo dài hơn 90 phút. Trên chặng dài, các gói truy cập internet có giá từ 17,5 USD cho 2 giờ đến 29,18 USD cho cả chuyến bay.