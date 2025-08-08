Chi tiết các tuyến phố ở Hà Nội bị cấm hoàn toàn ngày 7-10/8

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 7/8 đến 10/8, trên địa bàn Hà Nội diễn ra một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

