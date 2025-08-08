Thủ tục visa thay đổi, tin đồn thất thiệt: Vẫn cháy tour nước ngoài dịp 2/9

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, không khí "xếp tour, chọn lịch" cho dịp 2/9 đã sớm sôi động, thậm chí rục rịch ngay từ quý I, với các điểm đến hấp dẫn từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á đến châu Âu, châu Úc và châu Mỹ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour cho biết, hơn 70% số chỗ trong các tour nước ngoài dịp lễ tại đơn vị đã có khách đăng ký từ cuối quý I.

Vietravel Hà Nội cũng đã khởi động tour lễ 2/9 từ tháng 6, đồng thời mở rộng loạt tour tuyến quốc tế từ Thái Lan, Singapore, Bali (Indonesia), Hàn Quốc, Nhật Bản đến các thị trường xa như châu Âu, Mỹ, Nga.

Trung Quốc vốn là điểm đến gây sốt với du khách Việt Nam (Ảnh: M.K.).

Trong khi đó, Du Lịch Việt cho biết tour quốc tế ghi nhận lượng khách tăng đều trong suốt tháng 8, với nhiều sản phẩm đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc "cháy hàng" trước dịp lễ.

Từ nhóm khách trẻ chuộng tour ngắn ngày, tiện lợi, chi phí hợp lý đến phân khúc trung niên hướng đến nghỉ dưỡng, hành hương cao cấp ở phía Nam châu Âu, thị trường cho thấy nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng.

Các dòng tour thiết kế riêng hay tour tự do di chuyển cũng tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội.

Giá tour năm nay không biến động lớn, nhờ vậy, thị trường vẫn giữ chân được lượng lớn khách - yếu tố then chốt trong giai đoạn hậu Covid-19.

Dù khách đông, không phải hành trình nào cũng trơn tru. Một số điểm đến đã và đang phát sinh trục trặc, buộc cả doanh nghiệp lữ hành lẫn du khách phải liên tục xoay trở.

Các điểm đến phổ biển ở Thái Lan vẫn an toàn (Ảnh: M.K.).

Ông Phạm Anh Vũ - đại diện đơn vị lữ hành Du Lịch Việt - cho biết, Trung Quốc - điểm đến rất được khách ưa chuộng - năm nay có sự thay đổi về chính sách visa. Cụ thể, từ 10/8 đến 8/9, các tour có lịch trình vào Bắc Kinh (Trung Quốc) đều phải xin visa lẻ thay vì visa đoàn như trước. Việc này khiến tâm lý khách dè chừng hơn khi đặt tour.

Với Thái Lan, dù chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, tâm lý khách Việt vẫn dao động do những thông tin thời sự. Các công ty lữ hành mà điển hình là Du Lịch Việt phải liên tục cập nhật thông tin và trấn an du khách, khẳng định những điểm đến du lịch nổi bật như Bangkok, Pattaya, Phuket vẫn an toàn.

Một trường hợp khác là Nhật Bản - từng là điểm đến "hot" hàng đầu khu vực châu Á - nay giảm nhiệt vì… "lời tiên tri" về động đất. Thông tin thất thiệt, thiếu căn cứ, lan truyền trên mạng xã hội khiến một số du khách hoang mang khi chọn đến xứ sở hoa anh đào.

Tuy vậy, đơn vị cũng ghi nhận mức tăng trưởng 10-15% so với cùng kỳ. Những con số này phần nào cho thấy độ ổn định và sức bền của thị trường khách Việt đến Nhật Bản.

Theo đơn vị, hiện tại, các tuyến tour Nhật Bản được khách Việt yêu thích nhất vẫn tập trung vào các thành phố lớn và điểm đến giàu cảnh quan đặc trưng. Trong đó, "cung đường vàng" Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka là hành trình kinh điển, kết hợp hài hòa giữa sự hiện đại, thiên nhiên hùng vĩ và nét cổ kính đặc trưng.

Những thảm hoa đua nhau khoe sắc tại công viên Chichibu Hitsujiyama (Ảnh: JNTO).

Các đơn vị lữ hành cũng cho biết, nhìn chung, lượng khách Việt du lịch nước ngoài vào mùa thu dự kiến tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường tour quốc tế đang trên đà phục hồi ấn tượng. Dù khách tăng mạnh, hầu hết doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ giá tour ổn định.

Các tuyến gần như Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) hiện dao động 10-18 triệu đồng/người, trong khi các tour xa như châu Âu, châu Mỹ có giá từ 55 triệu đồng trở lên, tùy lịch trình. Mức tăng giá nhìn chung ở ngưỡng 2-5%, chủ yếu do chi phí bay và lưu trú dịp cao điểm lễ.