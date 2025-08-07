Trình phương án ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ trong ngày mai

Đề xuất nhóm nhiệm vụ để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ

Thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 sáng 7/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan này.

Theo Bộ Công Thương, từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…

Rạng sáng ngày 1/8 (theo giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong phụ lục I. Theo phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Bộ Công Thương cho rằng đây là tín hiệu tích cực khẳng định vị thế đàm phán của Việt Nam khi chỉ đứng sau rất ít quốc gia trong việc đạt được thỏa thuận giảm thuế đáng kể với Mỹ.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức. Việc này sẽ được triển khai trong tuần tới.

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm ứng phó một cách hiệu quả với chính sách này.

Các tỉnh, Bộ, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được cải tạo theo quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp (Ảnh: VGP).

Bộ Công Thương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong đó bao gồm công việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ; khai thác tối đa nguồn lực tại chỗ và thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được hưởng thuế suất 0%.

Tất cả những việc này đang được triển khai và dự kiến trong ngày hôm nay (7/8) và ngày mai sẽ trình lên Chính phủ để lấy ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan.

Các bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ; chủ động tìm ra các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Tín dụng vào bất động sản, chứng khoán: Cao nhưng phù hợp với định hướng

Cũng thông tin tại phiên họp sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phân tích, tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Với lĩnh vực chứng khoán, mặc dù có tốc độ tăng nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Thống đốc NHNN đã thẳng thắn chỉ ra những áp lực và thách thức từ cả bên ngoài lẫn trong nước đang tác động tới điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2025.

Trên bình diện quốc tế, các tổ chức tài chính lớn liên tục cảnh báo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu. Mặc dù lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt phần nào, song nguy cơ tăng trở lại vẫn hiện hữu, nhất là khi chính sách thuế quan của Mỹ có những thay đổi nhanh chóng. Kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu, một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Song song đó, thị trường tài chính tiền tệ quốc tế diễn biến khó lường, lãi suất USD tăng cùng với các chính sách thuế đối ứng của Mỹ khiến áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ ngày càng lớn. Đây là những yếu tố không chỉ gây tác động về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền tảng kinh tế.

Dù tình hình quốc tế khiến tỷ giá chịu sức ép, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,4%/năm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành linh hoạt, hỗ trợ giảm chi phí tài chính cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tính đến nay, tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Trong bối cảnh đó, Thống đốc cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn mà đặt ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu (Ảnh: VGP).

Tại thị trường trong nước, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng cao so với khu vực và thế giới. Theo Thống đốc, lạm phát bình quân đang được kiểm soát ở mức 3,6%, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra từ 4,5%-5%.

Tuy nhiên, Thống đốc lưu ý, áp lực lạm phát đang có xu hướng tăng lên. Các yếu tố như điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, giá thuê nhà... đang tạo áp lực chi phí đầu vào và đẩy lạm phát cơ bản tăng liên tục qua các tháng gần đây.

Về định hướng điều hành, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt theo sát diễn biến thực tế. Các biện pháp điều tiết tiền tệ được triển khai nhằm cùng lúc hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Các chỉ số tiền tệ cũng ghi nhận tăng trưởng rõ nét. Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5% so với cuối năm 2024, gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của Thống đốc, mức tăng cao này phần lớn đến từ việc NHNN thực hiện các đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho vay đặc biệt phục vụ chuyển giao các ngân hàng thuộc diện mua bắt buộc.

Bên cạnh đó, việc NHNN sử dụng công cụ thị trường mở để bơm tiền ngắn hạn được áp dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, giúp mở rộng tín dụng mà vẫn giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu ổn định lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, dù tín dụng đang tăng.