Thông tin mới về tiến độ thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về tiến độ thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa tại thị trường Việt Nam.

Ông cho biết trong quá trình triển khai xây dựng đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Bộ Tài chính nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và quốc tế. Bộ này cũng đánh giá tình hình tham gia giao dịch mua, bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trong điều kiện mới và chưa có nhiều quốc gia đã chấp nhận cho giao dịch loại tài sản trên, ông Chi cho rằng cần phải có đánh giá kỹ với các cơ quan liên quan. Ông nói thêm thêm hiện Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh các đề án trên mọi khía cạnh, đề xuất báo cáo Chính phủ. Chính phủ rất thận trọng và báo cáo lên Bộ Chính trị xin chủ trương về việc thí điểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: VGP).

"Khi Bộ Chính trị có kết luận thì Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh đề án theo kết luận đó và ban hành các quy định liên quan việc tổ chức thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam. Nếu sớm thì có thể thực hiện trong tháng 8, còn muộn hơn thì có thể trong tháng 9", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Về số lượng sàn dự kiến được tham gia thí điểm, ông nói trong quá trình xây dựng đề án, Bộ chủ trương làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn, trình độ cán bộ của các tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này. Trên cơ sở công khai minh bạch các tiêu chí sẽ xem xét lựa chọn.

Đáng chú ý, tại đề án này, Bộ Tài chính khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Lĩnh vực này mới, sáng tạo, nên cần hướng tới khuyến khích kinh tế tư nhân, đảm bảo tính cạnh tranh.

Trong thời gian thí điểm, Bộ Tài chính dự kiến có hơn một sàn giao dịch được tham gia thí điểm, nhưng sẽ không có quá nhiều, để quá trình đánh giá sau thí điểm đạt hiệu quả cao nhất. "Chắc chắn sẽ có hơn một sàn tham gia thí điểm để đảm bảo có tính cạnh tranh, nhưng không quá nhiều đến mức 2 con số", Thứ trưởng Chi nhấn mạnh.

Trước đó hồi tháng 3, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa (tiền số). Trong đó đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.