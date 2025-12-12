Làn sóng IPO trở lại: Sắp có 40 tỷ USD "hàng khủng" đổ bộ sàn HoSE

Loạt cổ phiếu chuẩn bị IPO và niêm yết

Thị trường chứng khoán năm nay sôi động rõ rệt sau nhiều năm trầm lắng, nhờ hoạt động IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu) và niêm yết lên sàn.

Hồi đầu năm nay, cổ phiếu VPL của Công ty Vinpearl chính thức niêm yết sàn HoSE với giá tham chiếu 71.300 đồng/đơn vị. Với nhiều phiên giao dịch tích cực, đến cuối tháng 11 vừa qua, Vinpearl đã vượt nhiều tên tuổi lớn khác để lọt top 10 doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD.

Sau Vinpearl, một số doanh nghiệp bất động sản khác cũng chào sàn HoSE như cổ phiếu CRV của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (chủ đầu tư loạt dự án tại Hải Phòng); cổ phiếu NTC của Công ty Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Thị trường cũng chứng kiến sự gia nhập của một số cổ phiếu trong ngành tài chính như Chứng khoán Techcombank (TCX), Chứng khoán VPBank (VPX) cũng gia nhập sân chơi HoSE, lần lượt với giá tham chiếu 46.800 đồng/đơn vị và 33.900 đồng/đơn vị. Vào ngày 16/12, cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS cũng chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 60.000 đồng/đơn vị.

Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô và xe có động cơ, cổ phiếu VVS của Công ty Đầu tư Phát triển máy Việt Nam cũng vừa niêm yết với giá 58.000 đồng/đơn vị.

Trong mảng nông nghiệp và thực phẩm chế biến, HoSE cũng vừa chào đón 35 triệu cổ phiếu AFX của Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.300 đồng/cổ phiếu. Hay Công ty Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) cũng chuẩn bị niêm yết cổ phiếu ANT lên sàn HoSE.

Một thương vụ khác trong ngành này đang diễn ra là Công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (công ty con của Tập đoàn Hòa Phát) dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu HPA và dự kiến nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE vào đầu năm sau.

Trong ngành sản xuất, Tôn Đông Á cũng muốn chuyển hơn 149 triệu cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, Masan Consumer dự kiến chuyển hơn 1 tỷ cổ phiếu sang HoSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, với giá trị vốn hóa khoảng 5,7 tỷ USD.

Một số doanh nghiệp khác cũng đang trong quá trình chờ chấp thuận niêm yết sau khi đã được nhận hồ sơ, như Công ty Regal Group (mã chứng khoán: RGG), Công ty Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC).

Không dừng lại ở đó, nhiều ông lớn khác trong ngành cũng đã "đánh tiếng" về kế hoạch IPO hoặc đưa cổ phiếu lên sàn, như chuỗi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh của Tập đoàn Thế Giới Di Động, Highlands Coffee hay 2 công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang của Hoàng Anh Gia Lai.

Sàn chứng khoán đón nhiều cơ hội mới với hàng hóa chất lượng (Ảnh: Đăng Đức).

Thời điểm "vàng" tạo đà hút 40 tỷ USD

Tại một sự kiện gần đây, bà Nguyễn Nam Anh - Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết HoSE - nói trong 11 tháng đầu năm, sở này ghi nhận 9 cổ phiếu niêm yết mới. Đến cuối năm, HoSE dự kiến có thêm 7 cổ phiếu được niêm yết, trong đó có 4 doanh nghiệp IPO gắn với niêm yết. Nhóm doanh nghiệp này đến từ các công ty chứng khoán hàng đầu, đơn vị sản xuất nông nghiệp, một số doanh nghiệp chuyển sàn từ UPCoM về phân phối hàng tiêu dùng và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản.

Việc các doanh nghiệp đa dạng ngành nghề niêm yết được cho là "lấp đầy khoảng trống" trên thị trường chứng khoán, khi vốn hóa các công ty niêm yết hiện nay phần lớn thuộc 2 nhóm ngành bất động sản và tài chính. Một chuyên gia đánh giá khi hàng hóa đa dạng ngành nghề hơn, cơ hội của nhà đầu tư sẽ đa dạng hơn trong việc mở rộng danh mục và sở hữu những khoản đầu tư mang tính mới mẻ, đột phá.

Một trong những yếu tố thúc đẩy làn sóng IPO và niêm yết cổ phiếu thời gian gần đây là loạt cải cách trong quy trình của cơ quan quản lý. Đáng chú ý nhất là Nghị định 245/2025, trong đó Chính phủ rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, nhằm tăng tính bảo vệ nhà đầu tư và nâng sức hấp dẫn của các đợt phát hành.

Lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết cải tiến này mang lại tác động tích cực, tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết khi toàn bộ quy trình có thể hoàn tất trong khoảng 3 tháng. Vị này dự báo thị trường năm sau sẽ duy trì đà tích cực, đặc biệt nếu cơ quan quản lý tiếp tục đưa ra các sản phẩm giao dịch mới, qua đó cải thiện thanh khoản và thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế.

Lý do khác là khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, dòng vốn hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ chảy vào mạnh mẽ. Nhóm nhà đầu tư này thường ưu tiên doanh nghiệp quy mô lớn, dẫn dắt ngành và có vốn hóa tỷ USD. Do đó, giai đoạn hiện tại trở thành thời điểm then chốt để doanh nghiệp trong nước niêm yết, củng cố năng lực, tăng mức độ minh bạch và đón đầu cơ hội hút vốn ngoại.

Các chuyên gia của quỹ ngoại tỷ USD Dragon Capital nhận định trong thời gian tới, tâm điểm của thị trường sẽ tập trung vào thời điểm và quy mô dòng vốn nước ngoài đổ vào khi Việt Nam được FTSE đưa vào rổ chỉ số trong năm sau, song song với quá trình cải cách nhằm tiến tới chính thức nâng hạng.

Một cột mốc quan trọng khác là việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức “Đầu tư” (Investment Grade), kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí vốn, tăng sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu và thu hút mạnh hơn dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.

Cùng với đó, quỹ này dự đoán danh mục IPO dự kiến đạt hơn 40 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2028 được xem là động lực lớn bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường. Tổng hòa các yếu tố này được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam từ vị thế thị trường cận biên tăng trưởng nhanh trở thành điểm đến đầu tư quan trọng trong nhóm thị trường mới nổi trên thế giới.