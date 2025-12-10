Tiệm vàng Thanh Hóa doanh thu 5.000 tỷ: Hé lộ quá trình tăng vốn "thần tốc"

Như Dân trí đã đưa tin ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu bị can Bình) về tội Trốn thuế.

Quá trình điều tra công an xác định, doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Bình còn chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách và không khai báo với cơ quan thuế.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung thành lập từ tháng 11/1995, trụ sở tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hữu Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện pháp luật. Trước thời điểm tháng 11/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng (tương đương 34% vốn); ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 660 triệu đồng, tương đương 66% vốn còn lại.

Đến đầu tháng 11/2021 doanh nghiệp tăng vốn lên 5 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn thay đổi không đáng kể, ông Bình góp 33,6% vốn. Đến tháng 12/2023, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Cổ đông và tỷ lệ góp vốn giữ nguyên.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung tăng vốn lên 50 tỷ đồng. Cổ đông và tỷ lệ góp vốn vẫn giữ nguyên, theo đó, ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (tương đương 33,4% vốn); ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 16,65 tỷ đồng, tương đương 66,6% vốn còn lại. Theo thông tin về thuế, doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu Bình và vợ là Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, không ghi nhận vào sổ sách kế toán của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.