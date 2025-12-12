Giám sát chặt tình hình trả thưởng Tết của các doanh nghiệp

Công nhân một doanh nghiệp từng ngừng việc để phản đối mức thưởng Tết thấp (Ảnh: CTV).

Theo Sở Nội vụ TPHCM, từ đầu tháng 11, Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TPHCM đã ban hành kế hoạch tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp tết trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch này, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo tổ chức khảo sát theo hai hình thức.

Thứ nhất là khảo sát gián tiếp thông qua phiếu khảo sát doanh nghiệp để nắm bắt khái quát tình hình trả lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết, làm cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ và UBND Thành phố.

Thứ hai là tổ chức các đoàn khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp thông qua phỏng vấn trực tiếp chủ sử dụng lao động và người lao động.

Việc khảo sát trực tiếp sẽ ưu tiên chọn các doanh nghiệp chưa gửi báo cáo lương, thưởng tết; hoặc đã gửi báo cáo nhưng gặp khó khăn trong việc trả lương, thưởng Tết; các doanh nghiệp cắt giảm lao động; các doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, nợ thưởng, nợ bảo hiểm xã hội; hoặc doanh nghiệp đã xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công trong năm 2025.

Thông qua các hoạt động giám sát này, Sở Nội vụ chủ động nắm bắt tình hình chi trả tiền lương, thưởng tết tại doanh nghiệp, tham mưu UBND Thành phố các biện pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và duy trì ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ, đây là công tác rất quan trọng vì sau sắp xếp, TPHCM là địa phương có số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo rất lớn. Đây là những nơi sử dụng nhiều lao động, quan hệ lao động phức tạp.

Sở Nội vụ TPHCM cũng nhận định dịp cuối năm này là thời điểm nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ cho thị trường tết, cần một lượng lớn người lao động để đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất đạt tiến độ.

Trong khi đó, vào cuối năm, người lao động có xu hướng không muốn thay đổi công việc do tâm lý chờ thưởng tết và các chế độ đãi ngộ dịp tết sau một năm gắn bó với chủ sử dụng lao động.

Qua nhiều năm cho thấy, thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, đặt biệt tăng mạnh ở các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo; dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics; lao động phổ thông và thời vụ... Chỉ riêng con số đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã là khoảng 18.000 vị trí việc làm.

Để giải quyết nhu cầu lao động tăng cao, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động để kết nối cung cầu, đặc biệt là giới thiệu việc làm cho lao động thời vụ, sinh viên và người vừa mất việc.