Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn quy trình IPO

Ngày 27/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 709 ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Điều này là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm triển khai quy định tại Điều 111a Nghị định số 155/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025 của Chính phủ.

Với cơ chế phối hợp này, các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) sẽ xem xét hồ sơ trên báo cáo tài chính, báo cáo về vốn điều lệ đã góp, điều lệ công ty và tài liệu liên quan đã được nộp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO.

Trong suốt quá trình xem xét hồ sơ, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE thực hiện phối hợp thông qua trao đổi bằng văn bản, họp chuyên môn, đồng thời chia sẻ thông tin về yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc từ chối hồ sơ.

Sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận sẽ được gửi cho HoSE để tiếp tục quy trình xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết.

Quy chế phối hợp không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết, giúp tạo thuận lợi tối đa cho việc huy động vốn và tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Việc ban hành Quy chế phối hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quy chế phối hợp rút ngắn quy trình IPO gắn niêm yết (Ảnh: DT).

Trước đó, ngày 11/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định 245/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; trong đó bổ sung các quy định để thống nhất hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và hồ sơ đăng ký niêm yết.

Nghị định cũng rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán sau khi sở giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Điều này được xem là những "cú hích" lớn cho làn sóng IPO sắp tới, đặc biệt là các thương vụ quy mô lớn vốn được thị trường chờ đợi từ lâu như của TCBS, VPBankS, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, Tập đoàn Gelex...