Sáng nay (11/12), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn. Trong lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập Sàn giao dịch vàng.

Lập sàn giao dịch vàng

Trước đó, nhiều đại biểu đã đề nghị cần có giải pháp để ổn định thị trường này. Một số ý kiến góp ý thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, cho phép đưa mặt hàng này vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa hoặc lập sàn trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Được biết, đa phần các quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu vàng nữ trang trên thế giới đều là những nước có sàn giao dịch vàng, như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... Thông qua hoạt động của sàn, các quốc gia này không chỉ theo dõi được nguồn cung vàng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm mà còn mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện mới đây rằng, nhu cầu vàng của nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức và các quốc gia đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong 2 năm qua. Những diễn biến trên thị trường vàng Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy chung đó của thế giới.

Theo ông, kinh nghiệm của nhiều nước đã cho thấy việc có một sàn giao dịch vàng hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng và cần thiết để phát triển một thị trường vàng trong nước. Điều này càng đúng hơn trong những giai đoạn mà thị trường vàng sôi động như hiện nay.

Chưa kể, ngành công nghiệp nữ trang của Việt Nam có tiềm năng lớn, nhưng tình trạng khan hiếm nguyên liệu khiến Việt Nam chưa thể phát huy được thế mạnh này.

Do đó, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tin tưởng rằng việc thành lập, quản lý và vận hành một sàn giao dịch vàng sao cho có hiệu quả và lành mạnh sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thị trường vàng tại Việt Nam có nhiều chuyển biến mới (Ảnh: DT).

Đánh thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng

Một thông tin đáng chú ý khác, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2026, bao gồm quy định đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Quy định này kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Thị trường vàng một năm nhìn lại tương đối biến động. Để ổn định thị trường, Chính phủ được biết đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra.

Đơn cử, từ ngày 10/10, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ. Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Sang giai đoạn hai, cơ quan quản lý sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Ở giai đoạn cuối cùng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh sẽ xuất hiện và kết nối với quốc tế.