Fed giảm lãi suất: Giá vàng tăng vọt, bạc lập đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), khi đồng USD giảm giá sâu vì động thái cắt giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá bạc cũng tiếp tục xu hướng leo thang và đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 51,6 USD/oz, tương đương tăng 1,22%, chốt ở mức 4.279,1 USD/oz. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 21/10.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 2,1%, chốt phiên ở mức 4.313 USD/oz.

Fed hạ lãi suất, vàng thế giới “leo” lên mức cao nhất 1 tháng (Ảnh: EconomicTradings).

Thị trường đi lên từ cuối phiên 10/12, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang giảm về mức 3,5-3,75%. Dù Fed và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu có thể tạm dừng việc nới lỏng trong một thời gian, động thái này vẫn gây áp lực giảm mạnh lên đồng USD và hỗ trợ giá kim loại quý.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,44%, về mức 98,35 điểm vào cuối phiên giao dịch tại New York, thấp nhất trong 8 tuần.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc thậm chí đang có tác dụng hỗ trợ giá vàng.

Ông cũng cho rằng bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại rất có lợi cho giá vàng. Nhìn về năm 2026, Fed tỏ ý sẽ “chờ xem” thị trường lao động và tình hình lạm phát sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, thị trường cho rằng Fed có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất vì áp lực chính trị đối với ngân hàng Trung ương này còn lớn.