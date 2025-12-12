Fed giảm lãi suất: Giá vàng tăng vọt, bạc lập đỉnh lịch sử
(Dân trí) - USD lao dốc sau khi Fed hạ lãi suất 0,25% giúp vàng tăng hơn 50 USD, chốt ở mức 4.279 USD/oz. Đà hưng phấn lan rộng khiến giá bạc cũng thiết lập mức cao nhất mọi thời đại.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), khi đồng USD giảm giá sâu vì động thái cắt giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá bạc cũng tiếp tục xu hướng leo thang và đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 51,6 USD/oz, tương đương tăng 1,22%, chốt ở mức 4.279,1 USD/oz. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 21/10.
Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 2,1%, chốt phiên ở mức 4.313 USD/oz.
Thị trường đi lên từ cuối phiên 10/12, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang giảm về mức 3,5-3,75%. Dù Fed và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu có thể tạm dừng việc nới lỏng trong một thời gian, động thái này vẫn gây áp lực giảm mạnh lên đồng USD và hỗ trợ giá kim loại quý.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,44%, về mức 98,35 điểm vào cuối phiên giao dịch tại New York, thấp nhất trong 8 tuần.
Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc thậm chí đang có tác dụng hỗ trợ giá vàng.
Ông cũng cho rằng bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại rất có lợi cho giá vàng. Nhìn về năm 2026, Fed tỏ ý sẽ “chờ xem” thị trường lao động và tình hình lạm phát sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, thị trường cho rằng Fed có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất vì áp lực chính trị đối với ngân hàng Trung ương này còn lớn.
Dự báo giá vàng sẽ lập kỷ lục mới
Ở diễn biến khác, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.050,8 tấn vàng.
Trong báo cáo triển vọng giá vàng mới công bố, ngân hàng ING nhận định xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì, sau khi giá kim loại quý này nhân đôi trong 2 năm qua. “Chúng tôi tin rằng các động lực tăng giá chính của vàng, gồm hoạt động mua ròng của các ngân hàng Trung ương, việc Fed hạ lãi suất, đồng USD yếu hơn, mối lo về sự độc lập của Fed, và việc các quỹ ETF mua vàng sẽ tiếp tục duy trì. Môi trường vĩ mô toàn cầu nói chung cũng vẫn có lợi cho giá vàng”.
Báo cáo của ING dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tới và bình quân giá cả năm sẽ đạt 4.325 USD/oz.