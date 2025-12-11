Fed giảm lãi suất 0,25%, giá vàng ra sao?

Chốt phiên 10/12, vàng miếng SJC có giá mua 152,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với hôm trước đó. Chênh lệch 2 chiều ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng và đang được niêm yết ở 149,5-152,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang giao dịch tại mức 4.192,24 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 133,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (152,7-154,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 21,2 triệu.

Ghi nhận, giá vàng thế giới giảm nhẹ do các nhà đầu tư chốt lời trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell dự kiến diễn ra trong ngày.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures, giá vàng giảm chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời nhẹ trước cuộc họp của Fed, sự kiện được thị trường đặc biệt quan tâm.

Fed giảm lãi suất

Sáng sớm nay, Fed đã chính thức quyết định giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%).

Ngày 10/12, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,5-3,75%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường, và là lần thứ 3 cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

"Nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vừa phải, số việc làm mới tạo ra đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp nhích lên", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp. Cơ quan này đánh giá triển vọng ngày càng thiếu chắc chắn, lạm phát đã tăng tốc so với đầu năm và vẫn ở mức cao. Fed dự kiến chỉ giảm lãi suất một lần mỗi năm trong 2 năm tới, với mức 25 điểm cơ bản.