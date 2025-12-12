Khởi tố đối tượng đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, ở xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ), TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảnh khắc Thịnh đẩy Đại úy Điệp vào đầu xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an Hà Nội, lúc 13h35 ngày 11/12, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 429 (xã Phượng Dực) phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đặng Từ Thịnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cảnh sát không đồng ý.

Lúc này, trên đường có một ô tô tải đi đến, Đại úy Điệp đang dắt xe của Thịnh vào chốt để xử lý.

Bất ngờ Thịnh ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp từ phía sau, đẩy cán bộ này cùng chiếc xe máy vào đầu xe tải. May mắn, Đại úy Điệp đã kịp thời tránh được bánh ô tô, lập tức truy đuổi, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.