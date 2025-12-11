Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai rực rỡ trong ngày thị trường giảm điểm

Cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai đã tăng trần 2 phiên liên tiếp trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh mạnh. Hôm qua (10/12) và hôm nay (11/12), mã này đã tăng thêm 2.050 đồng/đơn vị, lên 16.450 đồng, chinh phục vùng đỉnh cao nhất hơn một năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra sau thông tin doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về phương án sắp xếp tài chính, thanh toán khoản nợ cho bà Trương Mỹ Lan.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: FBNV).

Theo phương án lấy ý kiến, công ty dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá. Đồng thời, doanh nghiệp dự tính hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Cổ phiếu doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc đi ngược diễn biến chung của thị trường chứng khoán, khi VN-Index giảm liên tục 2 phiên gần đây. Hôm nay, chỉ số giảm hơn 20 điểm, về dưới 1.700 điểm.

Trong ngày thị trường điều chỉnh, sàn HoSE vừa đón thêm "tân binh" VPX của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) với hơn 1,87 tỷ cổ phiếu. Giá tham chiếu trong phiên chào sàn là 33.900 đồng, biên độ tăng giảm 20%. Với mức giá này, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp xấp xỉ 64.000 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD. Kết thúc ngày đầu giao dịch, mã này giảm 9,14% còn 30.800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu VN30 đồng loạt tác động tiêu cực đến chỉ số như VIC, VPN, VHM, VJC. Nhiều mã trong số này bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, đáng chú ý như VIC, STB, VHM, GMD, SSI...

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu FPT liên quan tỷ phú Trương Gia Bình được mua ròng mạnh nhất sàn, giá trị hơn 240 tỷ đồng. Sau đó là MBB (71 tỷ đồng), VIX (51 tỷ đồng), VPL (50 tỷ đồng).