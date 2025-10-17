Loạt doanh nghiệp lớn sẵn sàng lên sàn, thị trường IPO sôi động trở lại

Doanh nghiệp tài chính định giá hàng tỷ USD

Chia sẻ tại buổi giới thiệu cổ phiếu VPX chiều 16/10, ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho biết công ty sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. VPBankS dự kiến huy động gần 12.713 tỷ đồng qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông Điền cho rằng thương vụ này sẽ thiết lập kỷ lục mới về quy mô chào bán trong ngành chứng khoán Việt Nam. Khoản vốn này không chỉ mở rộng dư địa cho vay margin mà còn gia tăng sức mạnh cạnh tranh của công ty. Sau IPO, định giá của VPBankS ước đạt 63.562 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD).

"Tại mức giá chào bán này, VPBankS được định giá P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần, thấp hơn mức trung bình ngành lần lượt là 23,1 lần và 2,7 lần”, ông Điền lý giải.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đã ra nghị quyết điều chỉnh nhiều nội dung trong phương án IPO từng được công bố. Cụ thể, mức giá chào bán tối thiểu được nâng từ 22.457 đồng/cổ phiếu lên 60.000 đồng/cổ phiếu, áp dụng cho hơn 202 triệu cổ phiếu chuẩn bị IPO.

Nếu toàn bộ 202,31 triệu cổ phiếu được chào bán thành công ở mức giá tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán VPS ước tính sẽ thu về hơn 12.100 tỷ đồng. Theo đó, giá trị định giá của doanh nghiệp đạt gần 89.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.

Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo hơn 2,31 tỷ cổ phiếu TCX của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sẽ chính thức niêm yết từ ngày 21/10, với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động 20%.

Trước đó, TCX đã công bố kết quả đăng ký mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt IPO hơn 231 triệu cổ phiếu. Thương vụ này giúp Chứng khoán Kỹ Thương nâng vốn điều lệ từ 20.801 tỷ đồng lên 23.133 tỷ đồng, đồng thời mở rộng cơ cấu cổ đông lên gần 27.000 nhà đầu tư.

Với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu cho hơn 231 triệu cổ phiếu, Chứng khoán Kỹ Thương huy động được khoảng 10.800 tỷ đồng, qua đó đạt mức định giá khoảng 4,1 tỷ USD sau IPO.

Ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc VPBankS - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Loạt thương vụ đình đám đáng mong đợi

Một thương vụ IPO đáng chú ý khác là của Công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG). Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ IPO và dự kiến niêm yết trên sàn HoSE vào tháng 12 năm nay. HPA dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương đương 11,7% vốn điều lệ, với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex cũng đang trong quá trình chuẩn bị IPO. Theo kế hoạch, Hạ tầng Gelex sẽ chào bán khoảng 100 triệu cổ phiếu, tương đương 12% vốn điều lệ. Với mức giá dự kiến 28.000-30.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án bất động sản hạ tầng.

Dự kiến, Hạ tầng Gelex sẽ được chấp thuận IPO trong tháng 10 này, với đợt đấu giá diễn ra trong hai tháng cuối năm. Cổ phiếu có thể được niêm yết sớm nhất vào tháng 1/2026 và muộn nhất trong quý II/2026.

Trong lĩnh vực sản xuất, Công ty cổ phần Tôn Đông Á đang có kế hoạch chuyển 149 triệu cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Ở mảng tiêu dùng, Masan Consumer dự kiến đưa hơn một tỷ cổ phiếu lên sàn HoSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, với giá trị vốn hóa ước tính lên tới 5,7 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch IPO (Ảnh: Vietcap).

Điều gì khiến các doanh nghiệp đua nhau tiến hành IPO?

Nói về nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp đồng loạt tiến hành IPO trong thời điểm hiện nay, ông Hoàng Nam - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcap - cho rằng việc FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng Việt Nam từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là yếu tố có tác động mạnh mẽ.

“Việc nâng hạng không chỉ mang lại tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp đã niêm yết mà còn tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình IPO”, ông Nam nhận định.

Theo các chuyên gia chứng khoán, một trong những yếu tố nền tảng khác là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, trong đó xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp đang cần huy động nguồn vốn lớn để mở rộng hoạt động.

Chính phủ Việt Nam cũng đang triển khai Đề án nâng hạng thị trường, với mục tiêu hướng tới "thị trường mới nổi" theo MSCI và "mới nổi bậc cao" theo FTSE Russell trong tương lai. Đề án này bao gồm nhiều cải cách mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là cơ chế giao dịch bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Các chuyên gia cũng dự báo, từ nay đến năm 2027, hoạt động IPO và niêm yết sẽ bùng nổ với tổng giá trị ước tính khoảng 50 tỷ USD.