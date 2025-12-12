Phản ứng của báo Đông Nam Á khi U22 Việt Nam đánh bại Malaysia

Trong trận đấu quyết định ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala vào tối 11/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp cho U22 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp với vị trí nhất bảng khi có 6 điểm.

Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam cho thấy sức mạnh sau chiến thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

U22 Indonesia hy vọng có thể lách qua khe cửa hẹp nhờ kết quả này. Họ hy vọng cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất cùng với U22 Malaysia. Hiện tại, “Bầy hổ” đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +1, còn U22 Indonesia không có điểm nào, hiệu số bàn thắng là -1. Do đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ đi tiếp nếu thắng U22 Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên trong trận đấu diễn ra vào lúc 18h hôm nay (12/12).

Trước tình hình đó, báo giới Indonesia tỏ ra mừng rỡ sau chiến thắng của U22 Việt Nam. Tờ Tribunnews nhấn mạnh: “Chiến thắng trước U22 Malaysia không chỉ khẳng định sức mạnh của U22 Việt Nam, mà còn giúp U22 Indonesia mở toang cánh cửa giành vé vào bán kết.

Một chiến thắng 3-0 trước U22 Myanmar là đủ để giúp U22 Indonesia có mặt ở bán kết. Đây là cơ hội cuối cùng để Garuda (biệt danh của U22 Indonesia) có thể sửa sai sau khi thất bại trước U22 Philippines trong trận ra quân”.

Tờ Bola thừa nhận U22 Indonesia đã “nhận sự hỗ trợ” từ U22 Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo từng rất lo lắng về khả năng U22 Việt Nam và U22 Malaysia chủ động cầm hòa để dắt tay nhau vào bán kết.

Đoàn quân HLV Indra Sjafri không muốn đánh mất cơ hội này. Tuy nhiên, việc đánh bại U22 Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên không hề đơn giản.

U22 Malaysia vẫn sáng cửa vào bán kết dù thua U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Tờ Kompas nhấn mạnh: “U22 Việt Nam đã chơi sòng phẳng và không muốn cầu hòa U22 Malaysia. Chiến thắng 2-0 của “Rồng vàng” trước U22 Malaysia giống như món quà quý, có thể cứu rỗi U22 Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ có một nhiệm vụ, đó là giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trước U22 Myanmar”.

Trong khi đó, tờ Daily News của Thái Lan đánh giá: “U22 Việt Nam không cho U22 Malaysia cơ hội giành kết quả hòa. Hai bàn thắng trong hiệp 1 của Hiểu Minh và Minh Phúc đã giúp “Rồng vàng” giành chiến thắng 2-0.

U22 Malaysia hoàn toàn có thể là đối thủ của U22 Thái Lan ở vòng bán kết. Với vị trí nhất bảng A, “Voi chiến” sẽ đối đầu với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất”.

Tờ Khaosod cho rằng U22 Việt Nam không gặp khó khăn khi giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Họ sẽ gặp U22 Philippines ở vòng bán kết, còn U22 Thái Lan sẽ đụng độ với đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines vào lúc 15h30 ngày 15/12. Còn U22 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng xuất sắc nhất vào lúc 20h cùng ngày.