Những dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga về thế giới năm 2026

Nhà ngoại cảm quá cố Bulgaria, Baba Vanga (Ảnh: Wikimedia).

Baba Vanga, một phụ nữ Bulgaria thường được gọi là “nhà tiên tri mù vùng Balkan” vì từng dự đoán đúng nhiều sự kiện trên thế giới.

Bà đã đưa ra một loạt dự đoán cho năm 2026 từ thiên tai đến trí tuệ nhân tạo (AI) chiếm ưu thế hay sự chuyển dịch quyền lực trên thế giới. Dưới đây là một số dự đoán trong đó.

Thứ nhất, bà dự báo một loạt trận động đất, núi lửa phun trào và các hiện tượng khí hậu nghiêm trọng có thể tác động đến 7-8% diện tích đất liền toàn cầu. Dù con số có vẻ rất cụ thể, nhưng không có nguồn gốc ban đầu nào xác thực tỷ lệ này.

Thứ hai, bà cho rằng, năm 2026 sẽ đánh dấu sự chiếm ưu thế của AI. Một số diễn giải cho rằng Baba Vanga cảnh báo AI sẽ bắt đầu vượt qua con người trong việc đưa ra quyết định vào năm 2026, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp lớn và định hình đời sống hàng ngày. Điều này phù hợp với những lo lắng đương thời, nhưng dựa trên các tuyên bố diễn giải lỏng lẻo hơn là các trích dẫn được ghi nhận.

Thứ ba là biến động lớn ở vàng và hàng hóa toàn cầu. Bà Vanga dự đoán những biến động bất ngờ trong giá vàng, với một số diễn giải cho rằng vàng thậm chí có thể mất giá trong bối cảnh khủng hoảng tài chính rộng lớn hơn.

Thứ tư là biến động khí hậu. Bà Vanga được cho là cảnh báo về tình trạng khí hậu biến động chưa từng có vào năm 2026, bao gồm lũ lụt, hạn hán và thời tiết cực đoan có thể thay đổi các hệ sinh thái. Dù những lo ngại này trùng khớp với cảnh báo khoa học, mối liên hệ với “nhà tiên tri mù” Vanga có vẻ mang tính suy đoán.

Thứ năm là châu Á trỗi dậy như một cường quốc toàn cầu. Theo dự đoán, năm 2026 sẽ đánh dấu sự chuyển dịch quyền lực lớn về phía châu Á.

Sinh tên Vangeliya Pandeva Gushterova năm 1911 tại Strumica, nay thuộc Bắc Macedonia, bà Baba Vanga mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị cuốn vào một cơn bão dữ dội. Những người theo bà tin rằng đây là thời điểm năng lực tiên tri của bà bắt đầu.

Danh tiếng của bà lan rộng trong những năm 1970 và 1980 khi nhiều người tìm đến xin lời khuyên về các vấn đề cá nhân và toàn cầu. Dù không có nền tảng giáo dục chính quy, bà thu hút một lượng lớn người sùng mộ tại Bulgaria và nhiều nơi khác, những người tin rằng dự đoán của bà đến từ nguồn siêu nhiên.

Bà sống lặng lẽ trong những năm cuối đời, tiếp tục đưa ra các lời phán đến khi qua đời vào năm 1996 ở tuổi 85. Nhiều người tin bà đã dự đoán những sự kiện vượt xa thời của mình, được cho là đến tận năm 5079.

Những người hoài nghi cho rằng Baba Vanga không để lại bất kỳ bản ghi chép nào về các lời tiên tri của mình, khiến việc xác thực điều bà thực sự nói gần như bất khả thi. Phần lớn di sản của bà dựa vào lời thuật lại, ký ức mơ hồ và các diễn giải chịu ảnh hưởng từ bối cảnh chính trị hoặc văn hóa.

Nhiều dự đoán được gán cho bà ví dụ như “một đại dịch” mà một số người sau này liên hệ với Covid-19 chưa bao giờ được ghi chép và chỉ xuất hiện nhiều năm sau đó. Dẫu vậy, tên tuổi Baba Vanga vẫn gợi sự tò mò và lo ngại, đặc biệt khi các biến động toàn cầu có vẻ trùng khớp với các dự đoán được cho là của bà như cái chết của Công nương Diana.