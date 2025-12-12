TPHCM vận động hộ dân ở ven sông Đồng Nai di dời khẩn cấp

Theo UBND phường Tân Đông Hiệp, đơn vị đã tổ chức vận động hộ ông Bùi Văn Ái và hộ ông Nguyễn Gia Trưởng nhanh chóng di dời khỏi khu vực ven bờ sông Đồng Nai, do nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của địa phương những tuần qua, tình hình mưa lớn kéo dài đã làm gia tăng tình trạng sạt lở tại tổ 3, khu phố Ba Đình, với chiều dài khoảng 130m, ăn sâu vào đất liền 3-4m; đe dọa trực tiếp đến nền móng và sự an toàn của các hộ dân đang sinh sống.

UBND phường Tân Đông Hiệp tổ chức họp, vận động hai hộ dân di dời khẩn cấp khỏi khu vực sạt lở (Ảnh: Trang thông tin liên phường).

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, UBND phường yêu cầu hai hộ dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, di chuyển tạm thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền phường Tân Đông Hiệp cũng nghiêm cấm việc xây dựng, sửa chữa hoặc lưu trú trong phạm vi có nguy cơ sạt lở.

UBND phường Tân Đông Hiệp đề nghị người dân thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nứt đất, nước dâng, rung lắc nền nhà để kịp thời ứng phó.

UBND phường Tân Đông Hiệp sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân hoàn tất hồ sơ pháp lý liên quan và phối hợp giải quyết các khó khăn, để việc di dời diễn ra an toàn, kịp thời, tránh thiệt hại đáng tiếc.