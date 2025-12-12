Công ty thủy điện Sông Ba Hạ triệu tập họp cổ đông bất thường

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) mới đây công bố Nghị quyết Phê duyệt họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến vào ngày 2/2/2026 tại trụ sở công ty ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung cuộc họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi tới cổ đông. Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 5/1/2026. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ tương ứng với 1 quyền biểu quyết.

Trước đó, ngày 30/11, HĐQT công ty vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty. Nghị quyết được ban hành sau khi xét tình hình thực tế của công ty cần điều phối nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, HĐQT công ty phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

HĐQT doanh nghiệp này cũng tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phòng này trong thời gian trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên sông Ba thuộc địa phận xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk (ảnh chụp vào ngày 5/12) (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, được giao phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, đặc biệt là các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

HĐQT cũng tạm thời giao ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đức Phú làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật và ông Vũ Hữu Phúc làm Chủ tịch HĐQT.

Cổ đông lớn của doanh nghiệp bao gồm Tổng Công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 hiện chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76% vốn điều lệ; Tổng công ty Điện lực miền Nam chiếm 7,21% và cổ đông nhỏ chiếm 5,25% vốn điều lệ còn lại.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 323 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với quý III năm 2024. Do giá vốn bán hàng giảm nên lợi nhuận gộp đạt hơn 235 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong quý vừa qua của công ty đạt hơn 188 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với quý III/2024.

Tính chung 9 tháng, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 517 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng cũng tăng lên mức 271 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi hơn 115 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.034 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 1.386 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 86 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty có 836 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trước đó, ngày 19/11, trong thời điểm mưa lũ diễn ra, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du đạt 16.100m3/s - đây là mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.