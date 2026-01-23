Công an giải cứu thiếu nữ 16 tuổi có biểu hiện lạ trên tàu Bắc - Nam

Ngày 23/1, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã hoàn tất thủ tục, bàn giao cháu L.Q.A. (SN 2010, trú tại tỉnh Quảng Ninh) cho gia đình.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/01, Công an phường Vinh Hưng nhận được điện thoại của chị T.T.A. (trú tại tỉnh Quảng Ninh) nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái L.Q.A..

Công an phường Vinh Hưng và cán bộ ga Vinh kiểm tra tàu sau khi nhận được tin báo từ gia đình chị T.T.A.. (Ảnh: Đức Hiếu).

Theo trình bày của chị T.A., mấy ngày trước con gái chị có nhiều biểu hiện lạ và tránh tiếp xúc với người nhà. Chiều 16/1, cháu xin ra ngoài chơi nhưng tối muộn chưa thấy về, gia đình liên hệ qua điện thoại không được, tìm kiếm không có kết quả.

Chị T.A. lo lắng con gái bị người xấu bắt cóc online, nghi đang di chuyển bằng tàu hỏa vào TPHCM.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng xác định em L.Q.A. đang có mặt trên tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam. Với sự giúp đỡ từ đơn vị ga Vinh, khoảng một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an xác định vị trí em A. trên một toa tàu.

Thời điểm được phát hiện, em Q.A. không hợp tác với công an (Ảnh: Đức Hiếu).

Thời điểm phát hiện, em A. đang trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ. Khi được đưa về trụ sở công an, thiếu nữ này có biểu hiện tâm lý bất ổn, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Sau khi công an động viên, giải thích, L.Q.A. đã bình ổn tâm lý. Theo chia sẻ của Q.A, thiếu nữ này được một người quen qua mạng xã hội rủ vào TPHCM chơi. Người này yêu cầu Q.A. phải cắt liên lạc với gia đình, không được để lộ thông tin với ai.

Bản thân thiếu nữ này giống như bị thao túng tâm lý, làm theo hướng dẫn của người lạ nên đã lên tàu để di chuyển.