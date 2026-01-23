Bên trong ngôi chùa diễn ra lễ hằng thuận của Phương Nhi và chồng tỷ phú

Sáng 22/1, lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra với sự chứng kiến của hai bên gia đình, trong không gian tĩnh lặng, thiêng liêng giữa núi rừng Nha Trang.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn nằm trên núi Chín Khúc, cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam. Ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, ngôi chùa hiện diện như một khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, mở ra không gian thanh tịnh để con người tạm gác lại những bộn bề thường nhật và tìm về sự an yên trong tâm thức.

Chùa được xây dựng hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên núi rừng, mang phong cách Phật giáo truyền thống kết hợp bố cục mở, hướng tầm nhìn ra không gian rộng lớn của vịnh Nha Trang.

Từ cổng tam quan dẫn lên tháp chuông là đúng 108 bậc đá - con số mang ý nghĩa biểu trưng cho 108 phiền não trong đời sống con người theo quan niệm Phật giáo. Mỗi bước chân đi lên không chỉ là hành trình thể chất, mà còn như một cách quán chiếu nội tâm, để tâm trí dần lắng lại theo từng nhịp bước.

Các hạng mục trong quần thể được sắp đặt trải theo sườn núi, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm.

Điểm nhấn nổi bật của quần thể chùa là Bảo tháp Quang Minh 13 tầng dát vàng, an tọa trang nghiêm giữa không gian trời - núi - mây hòa quyện. Ánh vàng của bảo tháp phản chiếu nắng trời, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa linh thiêng, thu hút ánh nhìn ngay từ khoảng cách xa.

Tên gọi “Quang Minh” không chỉ gợi đến ánh sáng hữu hình, mà còn là biểu tượng của trí tuệ và sự tỉnh thức, nhắc con người quay về soi rọi chính mình, tìm sự sáng rõ từ nội tâm.

Từ khu vực bảo tháp, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang, những dải sông uốn lượn cùng núi rừng trùng điệp, mang lại cảm giác giao hòa trọn vẹn giữa thiên nhiên hùng vĩ và sự thư thái sâu lắng.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn hiện hữu như một nơi chốn để con người chậm lại, tìm về những khoảng lặng an yên giữa không gian núi rừng tĩnh tại.

Hiện chùa mở cửa đón khách tham quan từ 9h đến 16h hằng ngày, là điểm đến được nhiều Phật tử và du khách lựa chọn. Khi đến tham quan, chiêm bái, du khách được khuyến nghị mặc trang phục kín đáo, lịch sự nhằm giữ gìn sự trang nghiêm, tôn kính chốn thiền môn.