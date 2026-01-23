Hành trình 6 tháng cứu bé gái lóc da hiếm gặp do tai nạn giao thông

Ngày 23/1, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cho biết đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp đa chấn thương rất nặng với tổn thương lóc da diện rộng do tai nạn giao thông.

Trẻ được điều trị 6 tháng tại khoa Hồi sức ngoại và khoa Chấn thương chỉnh hình (Ảnh: BV).

Theo đó, 18h24 ngày 5/8/2025, bệnh viện tiếp nhận bé gái N.N.M.T. (9 tuổi, ngụ xã Đức Lập, Tây Ninh), được chuyển từ bệnh viện địa phương trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu, tai nạn giao thông giờ thứ nhất.

Khai thác bệnh sử, khoảng 16h30 cùng ngày, khi đang cùng bà nội di chuyển bằng xe máy, trẻ bị xe ben tông từ phía sau và cuốn vào gầm xe. Sau tai nạn, trẻ bất tỉnh khoảng 5 phút, có nhiều vết thương vùng chậu và chi dưới.

Tại bệnh viện địa phương, trẻ được đặt nội khí quản, chống sốc, truyền hồng cầu lắng, sau đó chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng xanh tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, nhiều vùng bầm dập, trầy xước da bụng. Đặc biệt, trẻ bị lóc da toàn bộ vùng mông, tầng sinh môn, đùi và cẳng chân trái, lộ mỡ và cơ, vết thương đang được băng ép, rỉ máu thấm gạc.

Kết quả CT ghi nhận tràn khí khoang cạnh sống từ nền cổ, dập phổi thùy lưng phổi trái, tràn dịch màng phổi trái, tràn khí mô mềm dưới da vùng lưng hai bên.

Ổ bụng có tình trạng tụ khí - máu sau phúc mạc, tổn thương cơ chậu hai bên, tụ khí - máu trong lòng ống sống, gãy xương mu và xương ngồi hai bên, gãy phức tạp xương cùng cụt, tổn thương mô mềm lan rộng từ hông lưng đến đùi.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, truyền 1,5 lít máu, 300ml huyết tương tươi đông lạnh, 6 đơn vị tiểu cầu, sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi ổn định ban đầu, trẻ được chuyển phòng mổ cầm máu, cắt lọc vết thương, làm hậu môn tạm và cố định khung chậu gãy.

Sau phẫu thuật 2 ngày, trẻ có hiện tượng sốt, vùng da cùng cụt - thắt lưng - hông trái căng phồng, kém tưới máu, tụ dịch nhiều. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tổn thương lóc da Morel-Lavallée diện rộng. Đây là một dạng tổn thương hiếm gặp và khó điều trị.

Bệnh nhi tiếp tục được can thiệp cắt lọc diện rộng, đặt hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục từ vùng mông lưng, tầng sinh môn đến đùi và cẳng chân trái.

Trong gần 6 tuần, trẻ được chăm sóc vết thương trong điều kiện vô trùng tối đa, kết hợp điều trị hồi sức, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, giảm đau và dinh dưỡng năng lượng cao. Khi vết thương mọc mô hạt tốt, trẻ được ghép da dạng lưới để tăng diện tích che phủ.

Sau gần 6 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại và Khoa Chấn thương chỉnh hình, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, vùng da ghép tiến triển tốt, trẻ tỉnh táo, vết thương lành và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp lóc da Morel-Lavallée kích thước lớn hiếm gặp, được điều trị thành công nhờ phối hợp đa chuyên khoa.

Quá trình điều trị còn áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục, cắt lọc không đau bằng máy siêu âm chuyên dụng, sử dụng các loại gạc và dung dịch chăm sóc vết thương cao cấp.

Tổng chi phí điều trị lên đến khoảng 500 triệu đồng, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi.