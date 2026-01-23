Vàng điên cuồng leo dốc, phố Wall bắt đầu nói về mốc 5.000 USD

Sáng ngày 23/1, bảng điện tử tại các sàn giao dịch lớn từ New York đến Singapore rực lửa khi giá vàng giao ngay có thời điểm công phá mốc 4.967 USD/ounce.

Không còn là những dự báo mơ hồ, vàng đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa 5.000 USD/ounce - một con số mà chỉ vài năm trước đây, ngay cả những nhà đầu cơ lạc quan nhất cũng cho là viển vông.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, kim loại quý này đang hướng tới mức tăng trưởng gần 8% chỉ trong một tuần, được tiếp sức bởi một "cơn bão hoàn hảo" kết hợp giữa sự suy yếu của đồng bạc xanh và những biến động địa chính trị khó lường.

Vàng đang hướng tới mức tăng trưởng gần 8% chỉ trong một tuần, sát mốc 5.000 USD/ ounce (Ảnh: IG).

Khi "hầm trú ẩn" trở nên chật chội

Giới đầu tư phố Wall đang rỉ tai nhau rằng, chưa bao giờ cảm giác bất an lại sinh lời tốt đến thế. Động lực chính cho đà tăng phi mã này đến từ sự suy yếu rõ rệt của đồng USD. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm 0,8% từ đầu tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn trong mắt giới đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở tỷ giá.

Theo Reuters, tâm điểm của đợt tăng giá này nằm ở những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những bình luận mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào cơ quan này, cộng hưởng với các động thái quân sự tại Venezuela và những toan tính chiến lược quanh Greenland, đã kích hoạt mạnh mẽ xu hướng "giao dịch phòng ngừa". Nhà đầu tư đang ồ ạt tháo chạy khỏi trái phiếu và tiền tệ định danh để tìm đến vàng như một pháo đài cuối cùng bảo vệ tài sản.

Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại Pepperstone Group Ltd., nhận định đầy hình ảnh: "Nguồn cung vàng hiện tại đơn giản là không đủ để thị trường phòng thủ trước những căng thẳng chính trị dồn dập. Các trần giá kỹ thuật giờ đây trở nên vô cùng mong manh và dễ dàng bị xuyên thủng".

Thực tế đã chứng minh lời ông Assiri. Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng theo năm tốt nhất kể từ năm 1979, vàng tiếp tục bùng nổ thêm 15% chỉ trong những tuần đầu năm 2026. Dòng tiền thông minh đang đặt cược vào việc Fed sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa.

Hiện tại, thị trường đang định giá 2 đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, đặc biệt khi các dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang hạ cánh mềm, tạo dư địa cho nới lỏng tiền tệ.

Một yếu tố bất ngờ nhưng đầy sức nặng trong đợt tăng giá này đến từ Bắc Cực. Theo Bloomberg, dù ông Trump đã tạm rút lại lời đe dọa thuế quan với châu Âu, nhưng thỏa thuận liên quan đến Greenland lại đang làm nóng bầu không khí chính trị.

Việc Mỹ triển khai tên lửa và tăng cường hiện diện an ninh NATO tại hòn đảo này, đi kèm quyền khai thác khoáng sản, đã gửi đi những tín hiệu bất ổn tới các cường quốc đối trọng như Nga và Trung Quốc.

Sự mơ hồ và rủi ro luôn là "người bạn tốt nhất" của vàng. Khi các cường quốc tầm trung tại châu Âu tỏ ra lúng túng trên bàn đàm phán quốc tế, dòng vốn đầu tư càng có lý do để rời bỏ các thị trường rủi ro tại lục địa già để quay về với kim loại quý.

Goldman Sachs "quay xe", nâng mục tiêu lên 5.400 USD

Trước diễn biến vũ bão của thị trường, các "cá mập" tài chính cũng không thể ngồi yên. Goldman Sachs Group Inc. - ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới - vừa phát đi thông báo điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm từ mức 4.900 USD lên con số gây choáng váng 5.400 USD/ounce.

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia Daan Struyven và Lina Thomas của ngân hàng này cho rằng rủi ro hiện đang "nghiêng hẳn về phía tăng giá". Họ nhận định nhu cầu từ khu vực tư nhân và các ngân hàng trung ương đang ở mức chưa từng có, nhằm đa dạng hóa danh mục trước những bất ổn chính sách kéo dài.

Mốc 5.000 USD giờ đây không còn là đích đến, mà chỉ là một trạm dừng chân trước khi vàng chinh phục các đỉnh cao mới. Thậm chí, một số mô hình phân tích kỹ thuật được trích dẫn bởi Reuters còn chỉ ra mục tiêu tiềm năng ngắn hạn nằm ở vùng 5.187 USD/ounce.

Với Phố Wall, mốc 5.000 USD không còn là đích đến mà chỉ là điểm dừng tạm của vàng (Ảnh: Medium).

Không chỉ có vàng độc diễn, thị trường kim loại quý đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của bạc và bạch kim. Giá bạc đang tiến sát mốc 100 USD/ounce, cụ thể đã chạm 98,60 USD trong phiên giao dịch sáng nay tại Singapore.

Đây là con số đáng kinh ngạc nếu biết rằng giá bạc đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm qua. Theo giới quan sát, thị trường bạc đang trải qua một đợt "ép bán khống" lịch sử, kết hợp với làn sóng mua gom điên cuồng từ các nhà đầu tư cá nhân. Tình trạng khan hiếm nguồn cung thực tế, cộng thêm sự mập mờ trong chính sách xuất khẩu của Trung Quốc, đã khiến các nhà tinh luyện và ngân hàng chật vật tìm kiếm nguồn hàng.

Bạch kim cũng không kém cạnh khi thiết lập kỷ lục mới quanh vùng 2.690 USD/ounce. Việc đồng loạt các kim loại quý phá đỉnh cho thấy đây không phải là một hiện tượng đầu cơ cục bộ, mà là sự dịch chuyển dòng vốn mang tính hệ thống trên toàn cầu.

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Liệu đã quá muộn để tham gia cuộc chơi?

Giới chuyên gia cho rằng, khi giá vàng đã ở vùng đỉnh lịch sử, việc quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, với bối cảnh lãi suất thấp và đồng USD yếu, xu hướng tăng vẫn được củng cố vững chắc. Những nhịp điều chỉnh ngắn hạn (nếu có) khi vàng chạm mốc tâm lý 5.000 USD có thể được xem là cơ hội để cơ cấu lại danh mục.

Gandharv Walia từ Ban Thời sự Toàn cầu nhận định trên Reuters rằng, việc đa dạng hóa giữa vàng, bạc và các tài sản khác là chiến lược khôn ngoan nhất lúc này.

Nhà đầu tư cần dán mắt vào màn hình để theo dõi 2 biến số quan trọng nhất: Quyết định nhân sự cho ghế Chủ tịch Fed sắp tới của ông Trump và các diễn biến nóng tại khu vực Bắc Cực. Một ứng viên Chủ tịch Fed có quan điểm "bồ câu" (ôn hòa) sẽ là liều doping cực mạnh để vàng bứt phá khỏi mốc 5.000 USD và hướng tới vùng giá 5.187 USD như kỳ vọng.