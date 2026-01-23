Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba ở giải U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây là trận đấu đặc biệt khi HLV Kim Sang Sik có cơ hội đối đầu với đội bóng quê hương.

U23 Việt Nam quyết tâm chiến thắng trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Trước thềm trận đấu này, báo giới Indonesia không đánh giá cao U23 Việt Nam bằng U23 Hàn Quốc.

Tờ Tribunnews bình luận: “Cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều đặt mục tiêu khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực và mang về tấm huy chương đồng.

U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu cao trong suốt giải đấu, dù phải nhận thất bại ở bán kết trước U23 Trung Quốc. Đội bóng áo đỏ cũng mất một số cầu thủ quan trọng, trong đó có hai trung vệ trụ cột Hiểu Minh vì chấn thương và Phạm Lý Đức do án treo giò.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc được đánh giá là nhỉnh hơn về truyền thống và sở hữu chất lượng kỹ thuật cao hơn. Tuy nhiên, phong độ của họ tại giải đấu năm nay bị nhận xét là thiếu ổn định và từng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt sau thất bại trước U23 Nhật Bản. Đội bóng xứ kim chi cũng sẽ không có sự phục vụ của một tiền vệ chủ chốt, Kang Sang Yoon, do chấn thương”.

Bình luận về cục diện trận đấu này, tờ Tribunnews viết: “Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng, với động lực thi đấu rất cao từ cả hai đội. U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội.

U23 Hàn Quốc không thể hiện được nhiều trước U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Dù đội nào giành chiến thắng, trận đấu vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến cuộc đối đầu quyết liệt cùng áp lực cảm xúc lớn, bởi hai đội không chỉ chơi vì huy chương đồng, mà còn vì niềm tự hào quốc gia.

U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát thế trận thông qua việc cầm bóng và phân phối bóng mạch lạc hơn. Trong khi đó, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu với pressing (gây áp lực) cường độ cao, lối chơi quyết liệt, đồng thời tận dụng các pha phản công nhanh”.

Tờ Tribunnews dự đoán U23 Việt Nam thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

Trong khi đó, tờ Pikiran-Rakyat cũng cho rằng U23 Việt Nam có thể gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Tờ báo này bình luận: “U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu, dựa trên khả năng kiểm soát bóng.

Trong khi đó, U23 Việt Nam được dự đoán sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự khối thấp (low block), kết hợp với các pha phản công tốc độ cao, tận dụng những đường chuyền dài hướng tới Nguyễn Đình Bắc để tìm kiếm cơ hội quyết định”.

Tờ Pikiran-Rakyat cũng dự đoán U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc.