Kiều hối về TPHCM vượt 10,3 tỷ USD, châu Á chiếm gần một nửa

Theo số liệu vừa công bố từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 10,34 tỷ USD. So với con số 9,55 tỷ USD của năm 2024, dòng vốn này đã ghi nhận mức tăng trưởng 8,3%, vượt qua nhiều dự báo trước đó.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh kiều hối năm nay là sự dịch chuyển mạnh mẽ về kênh chuyển tiền. Thay vì các kênh ngân hàng truyền thống, dòng tiền đang chảy mạnh qua các công ty kiều hối. Cụ thể, doanh số qua các tổ chức kinh tế đạt gần 7,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng áp đảo 71,8%. Trong khi đó, dòng tiền qua hệ thống các tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, chiếm 28,2%.

Số liệu này phản ánh xu hướng người dân ngày càng ưa chuộng các dịch vụ chuyển tiền nhanh, linh hoạt của các công ty tư nhân, đặc biệt là trong bối cảnh các ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) ngày càng phát triển.

Hơn 10,3 tỷ USD kiều hối chuyển về TPHCM trong năm 2025 (Ảnh: DT).

Xét về cơ cấu địa lý, châu Á tiếp tục là "bầu sữa" lớn nhất đóng góp vào dòng kiều hối của thành phố. Khu vực này mang về gần 5,06 tỷ USD, chiếm tới 48,9% tổng lượng kiều hối. Mức tăng 3,2% so với năm trước cho thấy sự ổn định từ các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... nơi có cộng đồng người Việt làm việc đông đảo và có thu nhập ổn định.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ với hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% thị phần. Đáng chú ý, khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng hai con số (11,8%), phản ánh sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ tại Mỹ và Canada, giúp kiều bào gia tăng thu nhập để gửi về hỗ trợ người thân và đầu tư.

Bên cạnh hai thị trường truyền thống, dòng tiền từ các khu vực khác cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Kiều hối từ châu Âu và châu Đại Dương lần lượt đạt 921 triệu USD và 893 triệu USD, cùng ghi nhận mức tăng trưởng trên 15%.

Đặc biệt, "ẩn số" thú vị nhất thuộc về khu vực châu Phi. Dù giá trị tuyệt đối còn khiêm tốn ở mức 173,35 triệu USD (chiếm 1,7%), nhưng đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lên tới 39,3%. Điều này cho thấy sự mở rộng địa bàn làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam đang bắt đầu hái quả ngọt tại lục địa đen.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, nhận định cơ cấu kiều hối năm 2025 duy trì sự ổn định, giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất nhờ sự tăng trưởng đồng đều từ các khu vực như châu Âu hay châu Phi.

Ngoài ra, số liệu cũng ghi nhận kiều hối chuyển về tỉnh lân cận là Đồng Nai qua hệ thống ngân hàng đạt hơn 181 triệu USD trong năm qua.