Từ doanh thu nghìn tỷ, "đại gia" dệt may giờ sống nhờ sân pickleball

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với các chỉ tiêu tiếp tục sụt giảm.

Trong quý IV/2025, doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu thuần 486 triệu đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Trừ chi phí, công ty còn lỗ ròng hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái thua lỗ đến 22 tỷ đồng.

Cả năm 2025, Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt hơn 1,8 tỷ đồng, tiếp tục giảm 14% so với năm 2024. Con số này thua xa so với mức bình quân 1.500 tỷ đồng/năm trước khi xảy ra “biến cố” Amazon.

Garmex từng là doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại Sài Gòn với hơn 20 năm hoạt động. Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, doanh nghiệp có hơn 4.000 công nhân làm việc, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn hàng trở nên khó khăn.

“Cú sốc” lớn đến từ năm 2022, doanh số Garmex sụt tới 93% so với năm trước đó. Năm này, lần đầu tiên Công ty báo lỗ. Ngoài tình hình khó khăn chung của ngành, công ty này còn chịu tác động “dây chuyền” từ sự việc đối tác lớn là Gilimex bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng trong khi đã đầu tư về cơ sở vật chất, hàng tồn kho. Sự kiện này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như Garmex Sài Gòn liên đới.

Năm 2022, doanh thu Garmex giảm còn hơn 200 tỷ đồng, nhiều năm trở lại đây thua lỗ. Năm 2025, công ty lỗ tiếp 24 tỷ đồng.

Không còn kiếm sống được từ mảng truyền thống, Garmex Sài Gòn đang ghi nhận doanh thu chủ yếu từ sân pickleball. Năm qua, 2/3 doanh thu đến từ các giao dịch với Công ty cổ phần VinaPrint, chủ yếu phát sinh từ hoạt động cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball.

Theo hợp tác hai bên, Garmex sẽ đưa diện tích một phần Khu đất do công ty quản lý (tối thiểu là 1.000m2 và tối đa là 3.000m2, tiến độ bàn giao theo nhu cầu thực tế) để hợp tác kinh doanh cùng với VinaPrint trong lĩnh vực giáo dục thể thao, sân bóng Pickleball và các bộ môn thể thao khác mà pháp luật không cấm.

Đây là nguồn thu mới xuất hiện trong năm qua, mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.