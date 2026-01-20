Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng lãi lớn, lộ danh mục đầu tư cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025.

Trong quý IV/2025, doanh nghiệp có doanh thu tăng 50% và lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 1.533 tỷ đồng và 443 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcap vượt kế hoạch năm (Ảnh: VCI).

Theo giải trình của doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đã diễn biến tích cực trong quý IV/2025, VN-Index có lúc đạt 1,805.93 điểm, cao hơn đáng kể so với cuối quý III cùng năm.

Trong kỳ, công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư dẫn đến lãi ròng bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh tăng mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh 49% so với cùng kỳ năm trước, đạt 376 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Vietcap lãi trước thuế hơn 1.629 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. So với kế hoạch năm, công ty vượt 15%.

Về danh mục đầu tư tài chính, doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều cổ phiếu và trái phiếu niêm yết, giá trị thị trường đã tăng lên đáng kể. Trong đó, doanh nghiệp nắm giữ 8 cổ phiếu niêm yết, tạm lãi hơn 3.180 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tạm lãi lớn như IDP, KDH, MBB, MWG và TDM. Ngược lại, khoản đầu tư vào ACB, FPT, STB tạm lỗ.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp hơn 36.000 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay hơn 16.167 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gần 13.308 tỷ đồng là các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng mạnh so với đầu năm.