Sau 8 năm gắn bó, cổ đông ngoại muốn bán toàn bộ vốn tại Vinamilk

Platinum Victory vừa đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,02% vốn của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM). Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 28/1 đến 26/2.

Được biết, Platinum Victory là công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C), thành viên thuộc Tập đoàn Jardine Matheson.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM đang giao dịch quanh vùng đỉnh 4 năm với thị giá 70.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 16% từ đầu năm. Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu VNM hiện tại, tổng giá trị giao dịch bán ra của Platinum Victory lên đến 9.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Platinum Victory đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 4,6% vốn của Vinamilk cho F&N Dairy Investments. Giá trị thương vụ khoảng 6.000 tỷ đồng.

Nếu thực hiện thành công giao dịch vừa đăng ký, JC&C sẽ chính thức chia tay Vinamilk sau hơn 8 năm làm cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu VNM thời gian gần đây (Ảnh: VNDStock).

Một cổ đông khác là Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC cũng đã đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM, tương đương tỷ lệ 0,069% vốn tại Vinamilk nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ 19/1 đến 17/2.

Chiều ngược lại, việc rút lui của cổ đông ngoại này mở ra cơ hội lớn để tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi tăng sở hữu tại Vinamilk sau nhiều năm theo đuổi. Thông qua Vinamilk, tỷ phú Thái Lan muốn hiện thực hóa tham vọng thống lĩnh thị trường đồ uống không cồn và sữa tại Đông Nam Á.

Hiện tại, nhóm Fraser & Neave (F&N) của tỷ phú Thái Lan này đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 25%. Nếu muốn tăng sở hữu, nhóm cổ đông này sẽ phải chào mua công khai và phải chờ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký trước khi thực hiện giao dịch.