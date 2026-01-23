Phương Mỹ Chi hội ngộ dàn "Em xinh", nhìn lại một năm đáng nhớ

Năm 2025 được xem là một năm đáng nhớ của Phương Mỹ Chi khi cô liên tiếp gặt hái thành công với giải 3 tại Sing! Asia và quán quân Em xinh say hi. Nhìn lại năm qua, nữ ca sĩ cho biết, cô tự hào không chỉ vì những danh hiệu đạt được mà vì bản thân đã dám đón nhận những cơ hội đến với mình.

Sau một năm nhiều cảm xúc và những cột mốc đáng nhớ, nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch đón Tết bên gia đình. Với Phương Mỹ Chi, Tết là dịp để sống chậm lại, nhìn lại những vấp ngã, những nỗ lực để sẵn sàng bước tiếp.

"Tết của tôi rất giản dị, đó là được trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, ngủ nướng và không làm gì cả nhưng lại thấy đủ đầy. Những khoảnh khắc bình thường ấy chính là nguồn năng lượng để tôi bước vào năm mới", ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Phương Mỹ Chi đã có một năm bùng nổ, thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau Tết Nguyên đán, Phương Mỹ Chi sẽ tham gia concert Đấu trường sấm diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ từ các chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Em xinh say hi... dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Dịp này, Phương Mỹ Chi được hội ngộ cùng dàn "Em xinh" gồm Bích Phương, Mỹ Mỹ. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ Anh trai say hi gồm Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều và Erik.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, nhiều tiết mục được thiết kế theo hướng đối kháng trực diện, tạo kịch tính xuyên suốt đêm diễn. Trong đó, Phương Mỹ Chi là nhân tố được khán giả mong đợi mang đến những tiết mục bùng nổ. Thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục gây sốt với những bản hit triệu lượt xem như Hề, Ếch ngoài đáy giếng...

Phương Mỹ Chi nói, món quà lớn nhất mà cô muốn tặng bố mẹ không hẳn là một món quà vật chất, mà là sự an tâm và tự hào. "Nếu có thể ước thêm điều gì, tôi chỉ mong có nhiều thời gian hơn để ở bên bố mẹ", ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Thư