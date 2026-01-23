Giá bạc tăng dựng đứng 5,5% sau một đêm, xô đổ kỷ lục 100 triệu đồng/kg

Sáng 23/1, thị trường bạc trong nước ghi nhận cơn địa chấn về giá. Cụ thể, giá bạc thỏi đã chính thức phá vỡ mốc tâm lý quan trọng 100 triệu đồng/kg. Tại một số đơn vị kinh doanh lớn, mức giá bán ra thậm chí chạm ngưỡng 102 triệu đồng/kg. So với thời điểm đầu năm, giá kim loại này đã tăng tới 37% - một hiệu suất sinh lời vượt trội so với hầu hết các kênh đầu tư truyền thống khác.

Cùng thời điểm, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng bứt phá thêm 2,5%, leo lên đỉnh 98,5 USD/ounce. Đà tăng phi mã này được kích hoạt bởi sự cộng hưởng của rủi ro địa chính trị và những bất định trong chính sách tiền tệ tại nền kinh tế số một thế giới.

Tâm điểm của đợt tăng giá lần này xuất phát từ những căng thẳng bất ngờ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Vấn đề chủ quyền và kiểm soát đối với Greenland - vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực - đang trở thành "ngòi nổ" cho các tranh cãi ngoại giao gay gắt giữa Mỹ và các đồng minh NATO.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/1, đã phát tín hiệu hạ nhiệt khi tuyên bố không áp thuế mới lên các nước châu Âu phản đối tham vọng sáp nhập Greenland, nhưng sự bất an vẫn bao trùm.

Trước đó, những lời đe dọa "ăn miếng trả miếng" về thương mại giữa Washington và Brussels đã khiến giới đầu tư toàn cầu lo lắng. Khi rủi ro chính trị leo thang, dòng tiền thông minh lập tức rút khỏi các tài sản rủi ro để tìm về "hầm trú ẩn" là vàng và bạc.

Giá bạc tăng 5,5% chỉ sau 1 đêm, đã vượt mốc 100 triệu đồng/kg (Ảnh: DT).

Bên cạnh yếu tố ngoại giao, "sức khỏe" nội tại của nền tài chính Mỹ cũng đang bị đặt dấu hỏi. Thị trường đang nín thở theo dõi các thách thức pháp lý đối với chính sách thuế quan của chính quyền Trump tại Tòa án Tối cao. Nếu tính hợp pháp của công cụ thuế quan bị bác bỏ, quyền lực thương mại của Mỹ sẽ suy yếu đáng kể.

Đáng lo ngại hơn là những tranh cãi xoay quanh vị trí của bà Lisa Cook tại Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại bỏ bà Cook đều có thể được hiểu là sự can thiệp chính trị vào tính độc lập của ngân hàng Trung ương. Trong lịch sử, khi tính độc lập của FED lung lay, đồng USD thường suy yếu và tạo đà hưng phấn cho kim loại quý.

Với đà tăng hiện tại, mốc 100 USD/ounce được dự báo sẽ sớm bị chinh phục ngay trong tuần này. Sự khan hiếm nguồn cung bạc vật chất, kết hợp với nhu cầu tích trữ phòng thủ, đang tạo nên một nền tảng hỗ trợ giá vững chắc.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá quá nóng trong thời gian ngắn cũng kích hoạt các cảnh báo rủi ro. Trong báo cáo mới nhất, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại BCA Research, nhận định rằng dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực, nhưng việc mua đuổi ở vùng giá đỉnh hiện tại là rất mạo hiểm. Khả năng xảy ra các nhịp điều chỉnh sâu để rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ là hoàn toàn có thể xảy ra trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.