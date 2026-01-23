Chiếc điện thoại chạy đồng thời cả Android, Linux và Windows 11

NexPhone có thể hoạt động trên nền tảng Android (trái), Linux (giữa) và Windows 11 (phải) (Ảnh: Nex Computer).

Công ty khởi nghiệp Nex Computer (Mỹ) vừa cho ra mắt NexPhone, chiếc điện thoại “3 trong 1” khi được trang bị đồng thời 3 hệ điều hành khác nhau.

Về cơ bản, NexPhone được thiết kế để sử dụng như một chiếc smartphone sử dụng hàng ngày hoạt động trên nền tảng Android quen thuộc. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể chuyển sang sử dụng hệ điều hành Linux hoặc Windows 11 trên thiết bị khi cần.

Để chuyển đổi từ nền tảng Android sang Windows 11, người dùng cần phải khởi động lại thiết bị và chọn hệ điều hành muốn sử dụng tại danh sách hiện ra. Còn để chuyển đổi qua lại giữa Android và Linux, người dùng không cần khởi động lại smartphone, mà có thể chuyển đổi thông qua tùy chọn trên giao diện hệ điều hành.

NexPhone có thể biến thành một chiếc máy tính cá nhân chạy Windows 11 khi kết nối với màn hình bên ngoài (Ảnh: Nex Computer).

Người dùng có thể sử dụng Windows 11 ngay trên smartphone, với giao diện được tối ưu cho màn hình cỡ nhỏ của thiết bị di động. Một điều khá thú vị, giao diện Windows 11 trên thiết bị được thiết kế giống với Windows Phone, hệ điều hành di động đã bị Microsoft khai tử trước đây.

Windows 11 hoạt động trên NexPhone có giao diện giống Windows Phone trước đây (Video: X).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kết nối smartphone với màn hình bên ngoài để biến chiếc điện thoại này thành một máy tính cá nhân chạy Windows 11 hoặc Linux hoàn chỉnh.

Về mặt cấu hình, NexPhone có màn hình rộng 6,58 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz. Bộ nhớ RAM 12GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài dung lượng tối đa 512GB. Mặt sau sản phẩm là cụm camera kép, với camera chính 64 megapixel, camera góc siêu rộng 13 megapixel. Mặt trước là camera selfie 10 megapixel.

NexPhone có lớp vỏ ngoài phủ cao su giúp tăng độ bền cho sản phẩm (Ảnh: NexPhone).

Sản phẩm được trang bị thỏi pin dung lượng 5.000mAh, công suất sạc 18W, hỗ trợ tính năng chống nước, chống bụi. Vỏ ngoài của smartphone cũng được phủ một lớp cao su giúp tăng độ bền và chống va đập khi rơi.

Bên trong sản phẩm là chip QCM6490 của Qualcomm. Đây không phải là chip được thiết kế riêng cho smartphone hay máy tính, nhưng vẫn hỗ trợ để chạy đa nền tảng, giúp Nex Computer có thể trang bị cả hệ điều hành Android, Linux lẫn Windows 11 cho chiếc smartphone của mình.

NexPhone dự kiến sẽ được bán ra vào cuối năm nay với mức giá 549 USD. Người dùng nếu đặt cọc trước 199 USD từ hôm nay sẽ được đảm bảo mua sản phẩm đúng giá, đề phòng trường hợp Nex Computer tăng giá sản phẩm khi bán ra thị trường.