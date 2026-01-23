Cận Tết, giá thịt lợn tăng từng ngày, giò chả, bánh chưng lo sốt giá

Giá leo thang từng ngày

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh ở TPHCM, giá thịt lợn những ngày gần đây tăng rõ rệt so với đầu tháng. Chị Liên (phường Phước Long) cho biết chỉ vài ngày trước, giá nọng heo (thịt má) ở mức 90.000 đồng/kg, nhưng khi cần mua thêm để phục vụ việc làm bún chả, tiểu thương đã báo giá lên 100.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Nguyên nhân được đưa ra là nhu cầu cận Tết tăng cao, nguồn hàng ngày càng đắt đỏ.

Khảo sát của phóng viên Dân trí tại các sạp thịt cho thấy nhiều mặt hàng thông dụng đều tăng giá. Nạc mông hiện dao động 140.000-150.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000-180.000 đồng/kg, sườn khoảng 200.000 đồng/kg, tăng phổ biến 10.000-20.000 đồng/kg so với trước.

Đáng chú ý, ba rọi là mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết có giá 180.000-200.000 đồng/kg và được tiểu thương dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cao điểm, thậm chí lên mức rất cao do nhu cầu làm món thịt kho trứng truyền thống của bà con miền Nam.

Giá thịt lợn tăng cao dịp Tết (Ảnh: Khổng Chiêm).

Chị Tâm, chủ một cửa hàng thịt tại chợ Tân Lập (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng), cho biết giá thịt tăng theo từng ngày khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn. Dù nhập thịt từ các lò mổ uy tín, mỗi ngày bán vài tạ, nhưng càng cận Tết cũng phải “cân não” tính toán vì giá đầu vào liên tục nhích lên.

Để “chống sốc” cho khách, chị chỉ tăng nhẹ 5.000-10.000 đồng/kg đối với một số loại như thịt vai, thịt mông, trong khi các mặt hàng được ưa chuộng dịp Tết như ba rọi buộc phải tăng nhiều hơn. Một số phần ít được sử dụng trong mâm cỗ Tết như thịt đầu, thịt má được giữ giá nhằm tạo sự cân đối và mang lại cảm giác yên tâm cho khách hàng.

Một tiểu thương tại chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng) nói rằng giá heo móc hàm hiện đã lên khoảng 110.000 đồng/kg và có xu hướng tiếp tục tăng. Theo người này, chưa năm nào giá thịt tăng nhanh và mạnh như năm nay, gây áp lực lớn trong việc điều chỉnh giá bán lẻ.

Chi phí sinh hoạt và giá thực phẩm Tết chịu sức ép

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, vì vậy việc giá thịt tăng cao đang tác động trực tiếp đến chi tiêu, sinh hoạt.

Gia đình chị Loan (phường An Khánh) cho biết với 4 thành viên sinh sống ở đô thị, chi phí ăn uống mỗi tháng khó có thể dưới 10 triệu đồng. Trong khi giá thực phẩm liên tục leo thang khiến cả gia đình phải áp dụng các chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Không chỉ ảnh hưởng đến bữa cơm thường nhật, giá thịt lợn tăng còn gây áp lực lên các mặt hàng phục vụ Tết. Chị Liên (phường Phước Long), người làm bánh chưng Tết, cho biết mỗi chiếc bánh sử dụng khoảng 200g thịt, giá bán bánh hiện dao động khoảng 90.000-110.000 đồng/cái tùy kích thước.

Tuy nhiên, từ nay đến Tết, nếu giá thịt tiếp tục tăng cùng với việc lá dong, gạo nếp, đậu xanh đồng loạt điều chỉnh thì việc giữ giá bánh như hiện tại sẽ rất khó khăn. Ở thời điểm này, chị chỉ dám nhận đơn đến khoảng giữa tháng Chạp và sau đó có thể phải tính toán, điều chỉnh lại giá theo diễn biến thị trường.

Tương tự, giò chả - mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết - cũng chịu tác động rõ rệt khi thịt lợn là nguyên liệu chính. Giá nạc mông vốn dao động quanh mức 100.000 đồng/kg nay đã tăng lên khoảng 120.000-140.000 đồng/kg, và được dự báo có thể tăng tiếp vào cao điểm Tết.

Tuy nhiên, mức tăng cụ thể bao nhiêu thì chưa ai dự đoán được. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh, nhiều cơ sở sản xuất cho biết rất khó giữ giá bán, giá giò, chả Tết có thể vượt 300.000 đồng/kg. Áp lực chi phí sản xuất có khả năng ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng.