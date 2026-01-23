AFC cảnh báo bóng đá Malaysia khó tránh sự trừng phạt

Vụ việc FAM làm hồ sơ giả mạo để nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ gốc nước ngoài đang để lại hậu quả quá lớn cho nền bóng đá Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phán quyết FAM sai phạm. Liên đoàn Bóng đá Malaysia chỉ còn trông chờ vào việc kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, kết quả kháng án được nhận định khó có lợi cho FAM.

TTK AFC Datuk Seri Windsor John (Ảnh: NST).

Mới đây, một loạt quan chức của FAM nộp đơn từ chức, nhằm tránh những động thái trừng phạt tiếp theo của FIFA và AFC. Tuy nhiên, phía AFC đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này.

Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John nói: “Việc từ chức của các quan chức FAM không có ý nghĩa gì cả, nếu như họ không thật sự cải tổ. Nếu các quan chức FAM từ chức để tránh sự trừng phạt, tốt hơn hết họ đừng từ chức”.

“Chúng tôi không ép buộc ai cả, chúng tôi chỉ bàn về các khả năng có thể xảy ra, các liên đoàn thành viên phải tự hành động. Họ phải tự giải trình trách nhiệm, xem xét lại điều lệ hoạt động, kiểm tra chính sách, trình tự làm việc và phải kiểm toán toàn diện.

FAM phải thực hiện những cải cách nêu trên song song với việc từ chức và bầu cử lại, chứ không phải chỉ thực hiện mỗi việc từ chức. Nếu mọi việc không đi đúng hướng và đúng trình tự, FIFA vẫn có thể đình chỉ hoạt động của FAM và bóng đá Malaysia. FAM hiện có hai sự lựa chọn, hoặc họ tự mình thanh lọc bộ máy, hoặc FIFA sẽ thay họ làm việc đó”, TTK AFC Datuk Seri Windsor John nói thêm.

Bóng đá Malaysia tiếp tục đứng trước sóng gió (Ảnh: T.H).

Cách đây chỉ hai ngày, một loạt quan chức cao cấp thuộc FAM nộp đơn từ chức. Theo quan điểm của FAM, hành động từ chức tập thể của các quan chức trong bộ máy tổ chức này, có thể ngăn cản FIFA ra quyết định đình chỉ hoạt động quốc tế với FAM và bóng đá Malaysia.

Hồi tháng 9 năm ngoái, FIFA lần đầu tiên tung ra bằng chứng FAM sử dụng hồ sơ giả mạo để nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ gốc Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido.

Phía FAM sau đó khẳng định họ không làm giả giấy tờ, khẳng định những cầu thủ trên có gốc gác Malaysia.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần FAM khẳng định mình đúng, FIFA lại tung ra thêm bằng chứng khác cho thấy FAM đang làm sai. FIFA cũng đã tổ chức phiên điều trần với những cầu thủ có liên quan, trước khi phát hiện thêm lỗ hổng trong hồ sơ của các cầu thủ nói trên.

Đến tháng 11/2025, FIFA chính thức bác bỏ kháng cáo của FAM lên Ủy ban Kháng cáo thuộc FIFA. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá thế giới chỉ còn chờ kết luận CAS để đưa ra các quyết định có liên quan đến tư cách pháp nhân của FAM, trừ điểm hoặc cấm thi đấu đối với đội tuyển Malaysia trong thời gian tới.