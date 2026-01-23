Mỹ lên tiếng về đề xuất của Nga liên quan tài sản bị phương Tây đóng băng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay Hiến chương của Hội đồng Hòa bình (Ảnh: Reuters).

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đề xuất của Nga có thể mang lại kết quả tích cực, cho rằng nếu việc này diễn ra thì đó sẽ là một bước đi đúng đắn.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã được các phóng viên hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có thể sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình hay không. Trả lời câu hỏi này, ông Trump nhấn mạnh rằng nếu số tiền đó được sử dụng thì “rất tốt”.

“Ông ấy sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình và sẽ đóng góp một tỷ USD, và bằng việc sử dụng tiền của chính Nga, ý tôi là, nếu ông ấy dùng tiền của mình, thì điều đó là rất tuyệt", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 đã ra mắt Hội đồng Hòa bình và tuyên bố hội đồng này sẽ phối hợp làm việc với Liên hợp quốc. Hiến chương của hội đồng sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan này thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Tổng thống Trump, người sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng, đã mời hàng chục lãnh đạo thế giới khác tham gia và coi nhóm này là nơi giải quyết các thách thức toàn cầu. Vai trò của Hội đồng Hòa bình ban đầu tập trung vào việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Gaza, sau đó có thể mở rộng ra.

Điện Kremlin cho biết, Nga đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình, nhưng vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD để hỗ trợ quá trình tái thiết ở Gaza ngay cả khi chưa tham gia hội đồng. Số tiền này có thể được lấy từ các tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa trong gần 4 năm qua, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nêu rõ, các khoản tiền được chuyển cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng cần phải được phân bổ cho công cuộc tái thiết Gaza, hỗ trợ Palestine.

Vấn đề liên quan tới tài sản bị đóng băng của Nga đã gây ra những ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây thời gian qua.

EU đã từng thảo luận về phương án dùng tài sản bị đóng băng của Nga để cấp cho Ukraine vay bồi thường, nhưng vấp phải sự cảnh báo cứng rắn của Moscow. Sau đó, một số quốc gia thành viên EU cũng bày tỏ sự phản đối, cho rằng phương án này quá rủi ro và lo ngại sự đáp trả của Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo việc tịch thu các tài sản của Nga đang bị đóng băng tại EU sẽ tương đương với một lời tuyên chiến với Moscow. Bỉ là nơi đặt trụ sở Euroclear, nơi đang giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.

Ông De Wever cũng cảnh báo việc tịch thu các tài sản Nga bị đóng băng sẽ là tiền lệ chưa từng có, làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính và khu vực đồng euro.

Trước đó, Nga tuyên bố đã lên mọi phương án trả đũa và thậm chí sẵn sàng sử dụng biện pháp pháp lý chống lại châu Âu trong nửa thế kỷ nếu tài sản của họ bị đưa ra sử dụng. Sau đó, EU đã gác lại kế hoạch sử dụng tài sản Nga, mà tự huy động ngân sách để cho Ukraine vay.