Những yếu tố giúp Quảng Ngãi tăng trưởng 2 con số, dẫn đầu miền Trung

Theo Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02% so với năm 2024, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua tính theo đơn vị hành chính mới. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành của địa phương này đạt 191.612 tỷ đồng.

Với mức tăng trưởng 10,02%, tỉnh Quảng Ngãi đứng thứ 6 cả nước, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Số liệu của Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, năm 2025, trong cơ cấu GRDP của tỉnh, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 41,3 %, tiếp đó là ngành dịch vụ hơn 29%, nông - lâm - thủy sản chiếm 17,2%.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh với sự đóng góp lớn từ 2 ngành chủ lực là lọc dầu và thép. Trong đó sản phẩm lọc dầu tăng trên 19% và thép tăng gần 27%.

Một số ngành công nghiệp khác cũng có mức tăng trưởng khá cao như dệt tăng trên 23%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng gần 29%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng trên 28%…

Sản phẩm lọc dầu tăng cao do năm 2024 nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5. Bước sang năm 2025, nhà máy hoạt động ổn định, công suất vượt thiết kế. Bên cạnh đó, dự án mới của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất được đưa vào hoạt động giúp sản lượng sản phẩm thép tăng mạnh.

Năm 2025, ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Ngãi cũng có mức tăng trưởng ấn tượng. GRDP khu vực dịch vụ tăng gần 8%, với đóng góp từ các lĩnh vực như buôn bán lẻ, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí.

Trong đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 134.000 tỷ đồng, tăng 14,4%; doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 10.604 tỷ, tăng hơn 21% so với năm ngoái.

Măng Đen tiếp tục thu hút khách du lịch, góp phần cho ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng khá (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Ngãi tăng do có nhiều điều kiện thuận lợi từ việc sáp nhập tỉnh. Nổi bật là lĩnh vực du lịch, nhờ địa giới hành chính được mở rộng nên tỉnh Quảng Ngãi mới sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng như đảo Lý Sơn, Măng Đen.

Năm vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 38% so với năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi chịu tác động xấu của mưa, bão và dịch bệnh trong năm 2025. Tuy nhiên, diện tích cây lâu năm lại phát triển tốt, sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng khá so với năm trước. Do đó ngành nông nghiệp vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng.