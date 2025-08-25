Chi đậm cho nhà sách mùa tựu trường: Hoá đơn dài 5m, hơn 56 triệu đồng

Xuất hiện những hoá đơn mua sắm "khủng"

Tối 18/8, nhà sách FAHASA Phú Nhuận (TPHCM) xuất hiện một hoá đơn dài hơn 4m với tổng giá trị hơn 56 triệu đồng, thêm câu chuyện về việc người tiêu dùng mạnh tay chi cho mùa tựu trường.

Chủ nhân của hóa đơn trên là một khách hàng hơn 40 tuổi, đến mua sắm cùng con trai 14 tuổi. Được biết, hai mẹ con vị khách này mua về tổng cộng 418 tựa sách. Theo thông tin từ phía đơn vị kinh doanh, ban đầu, khách hàng chỉ dự định mua các bộ sách giáo khoa, sách tiếng Anh, bao vở và một số dụng cụ học tập khác khoảng dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ đồng hồ mua sắm, hai mẹ con đã kiên nhẫn lựa chọn từng đầu sách.

Gia đình khách hàng cho biết đã duy trì thói quen mỗi năm mua sách một lần để làm phong phú tủ sách gia đình và khuyến khích con cái đọc sách. Hiện tại, gia đình có riêng một tủ sách mang tên “Sách Gia đình” với hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Theo đại diện cửa hàng, đây là một trong những hóa đơn sách lớn nhất từ đầu năm đến nay tại hệ thống.

Bà Phương Hiền đã mua 198 cuốn sách nhiều thể loại, hoá đơn dài hơn 1,7m với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng (Ảnh: FAHASA).

Trước đó, thông tin một gia đình chi hàng chục triệu mua sách với hoá đơn dài đến 3m gây chú ý mạnh. Cụ thể, ngày 13/8, một hệ thống nhà sách ở TPHCM, bà Phương Hiền cũng đã mua 198 cuốn sách nhiều thể loại, hoá đơn dài hơn 1,7m với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng.

Một trường hợp khác cũng vừa xảy ra tại hệ thống nhà sách ở Hải Phòng khi nhà sách bán được hóa đơn 29,7 triệu đồng cho khách quen. Vị này nói, lần trước đó, đại gia đình này từng đến nhà sách và mua tổng hoá đơn với trị giá 21 triệu, tổng “bill” dài 5m, với 484 sản phẩm khác nhau. Gia đình mua sắm đa dạng từ sách, đồ dùng học sinh, các sản phẩm “teen” như bút hình, bình nước, tập campus đến thực phẩm như kẹo Mr Beast, đồ chơi mô hình của VTA, balo bóp viết….

Tương tự tại Nhà sách Phương Nam, đại diện cho biết mùa cao điểm xuất hiện không ít hoá đơn với hàng chục triệu đồng một lần mua sắm. Đây là hoá đơn của các gia đình, mua sắm sách giáo khoa, sách đọc, vở, bút viết, dụng cụ học tập... cho con cái mùa tựu trường.

"Thống kê của chúng tôi ghi nhận thường mùa tựu trường nhu cầu mua sắm tăng rất nhiều so với ngày thường. Năm nay cũng không ngoại lệ. Riêng nhu cầu về sách giáo khoa có chậm hơn mọi năm do những thay đổi về chính sách cải cách", phía nhà sách này thông tin.

Đại gia đình ở Hải Phòng đi nhà sách với hoá đơn tổng trị giá 29,7 triệu một lần (Ảnh: Nhà sách cung cấp).

Người Việt chi mạnh cho giáo dục, sách vở

Những hoá đơn “khủng” liên tiếp xuất hiện ngay mùa tựu trường – được xem là mùa kinh doanh nhộn nhịp của các nhà sách, siêu thị. Dù vậy, những trường hợp này, bà Phạm Thị Hoá - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc FAHASA - cho biết chỉ mang tính đột biến.

Bà chia sẻ, thông thường, hoá đơn trung bình của mỗi khách hàng tại hệ thống này khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượt vào ngày trong tuần. Với cuối tuần, lượng khách tăng hơn, đặc biệt là nhóm gia đình có trẻ nhỏ, hóa đơn bình quân khoảng vài triệu đồng/lượt mua sắm.

Theo Nghiên cứu cuối năm 2024 của Ngân hàng UOB phối hợp với Công ty tư vấn quản lý toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) cho thấy, 71% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết họ đã có chi tiêu ở nước ngoài trong năm 2024 vượt qua mức trung bình của khu vực ASEAN là 66% và cao hơn tỷ lệ ở các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Đặc biệt, nghiên cứu của UOB cũng cho thấy trong năm 2024 người tiêu dùng Việt đã tăng chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu, một trong ba hạng mục hàng đầu là giáo dục với 42%.

Nhu cầu của người tiêu dùng tăng cũng thể hiện qua con số kinh doanh của các nhà sách.

Báo cáo tài chính quý II/2025 của FAHASA ghi nhận, doanh nghiệp đạt 1.212 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Với khoản thu nghìn tỷ kể trên, bình quân mỗi ngày quý II, chuỗi nhà sách này lại thu về hơn 13 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt 1.984 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 9% so với nửa đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 23 tỷ đồng, tăng 4%.

Đáng chú ý, tính đến cuối quý II, giá trị hàng tồn kho lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Công ty nói hàng tồn kho tăng do chuỗi đang hợp tác với các đối tác để chuẩn bị nguồn hàng quy mô lớn cho mùa tựu trường 2025.

Các chuỗi nhà sách khác có Phương Nam đạt 290 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 5% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 1,5 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Đáng chú ý, đầu năm nay thị trường sách dậy sóng với thương vụ Thiên Long Group (mã chứng khoán: TLG) công bố mua cổ phần chi phối chuỗi nhà sách Phương Nam.

Động thái "thâu tóm" Phương Nam được biết sẽ giúp Thiên Long nhanh chóng bước chân vào ngành nhà sách màu mỡ, tận dụng được hệ thống phân phối khoảng 50 nhà sách. Thiên Long cũng đang tự phát triển chuỗi Clever Box và Peektoy, tuy nhiên sau gần 3 năm doanh nghiệp mới mở được 12 cửa hàng.

Ồ ạt tung khuyến mại để hút khách

Về thị trường, từ đầu từ tháng 6, ngành đồ dùng học tập đã khởi động với đa dạng chủng loại hàng hóa, phục vụ cho năm học mới. Theo nhiều hệ thống nhà sách sức mua cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8, với doanh số đồ dùng học tập, văn phòng phẩm tăng 30-40% so với tháng trước.

Chào đón mùa tựu trường, nhiều hệ thống bán lẻ cũng tích cực trang hoàng không gian "ngày đến trường" rộn ràng với nhiều thông điệp ý nghĩa, kết hợp mua sắm với giải trí, vui chơi, giúp phụ huynh và học sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang cho năm học mới. Tại các nhà sách, sách giáo khoa được trưng bày theo từng lớp và từng bộ, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng lựa chọn, so sánh và mua sắm một cách thuận tiện, chính xác.

Song song, nhiều chương trình ưu đãi được tung ra để hút khách. FAHASA phối hợp các trung tâm thương mại triển khai khuyến mại, hệ thống nhà sách Phương Nam tự triển khai các chương trình khuyến mại mức giảm 50% hay mua 1 tặng 1...

Hệ thống siêu thị như Go! thì kích thích mua sắm năm học mới bằng các chương trình ưu đãi tặng kèm, giảm giá trên hàng nghìn sản phẩm. Các đơn vị khác như Saigon Co.op, MM Mega Market Việt Nam cũng đa dạng sản phẩm, tạo sự khác biệt và thiết kế hàng loạt chương trình khuyến mại thu hút người tiêu dùng.