Đại gia Thái áp dụng chiến thuật “mỡ nó rán nó” tại Sabeco để trả lãi

Từng trả giá tới 320.000 đồng/cổ phiếu để “thâu tóm” doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam, đại gia Thái Lan dù nhận về cổ tức khủng hàng năm, vẫn chưa đủ bù lãi suất vay.

Sabeco duy trì cổ tức 35-50% nhiều năm liền

Năm 2017, thương vụ thoái vốn Sabeco đã gây chấn động thị trường. Khi đó, Thaibev (thông qua công ty con Vietnam Beverage) chi tới 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD, để mua toàn bộ 343,66 triệu cổ phiếu SAB mà Bộ Công Thương đưa ra đấu giá, qua đó nắm quyền chi phối Sabeco.

Mỗi cổ phiếu Sabeco được nhà đầu tư Thái trả giá tới 320.000 đồng, cao hơn so với mức thị giá khoảng 309.000 đồng/cổ phiếu - vốn đang thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường chứng khoán thời điểm đó.

Từ khi về tay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, Sabeco duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt đều đặn. Doanh nghiệp thường chi ở mức 35%, riêng các năm 2018 và 2022, tỷ lệ này tăng lên 50%.

Năm 2023, Sabeco phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, qua đó gấp đôi vốn điều lệ, và vẫn tiếp tục trả cổ tức tiền mặt 35%. Đến năm 2024, công ty lại nâng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt lên 50%.

Tính chung từ năm 2017 đến nay, ThaiBev đã nhận về hơn 14.000 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco.

Theo đánh giá mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Sabeco nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức cổ tức tiền mặt cao, dao động 35-50% trong các năm tới.

Nguyên nhân là doanh nghiệp hiện không có kế hoạch đầu tư mới đáng kể. Bên cạnh đó, theo VDSC, việc chi cổ tức lớn còn nhằm giúp ThaiBev bù đắp chi phí lãi vay 2,4-3%/năm cho khoản vay 4,8 tỷ USD dùng để thâu tóm Sabeco.

Tuy nhiên, VDSC ước tính tổng số cổ tức mà ThaiBev thu được từ 2018 đến nay vẫn chưa đủ để trang trải chi phí lãi vay cho thương vụ này. Điều đó cho thấy gánh nặng nợ gốc và lãi vay kéo dài đến năm 2028 tiếp tục là áp lực buộc Sabeco phải duy trì chính sách cổ tức cao trong thời gian qua cũng như những năm sắp tới.

Giả định cổ tức nhận về và lãi vay phải trả của Thaibev liên quan thương vụ mua Sabeco (Ảnh: Báo cáo VDSC).

ThaiBev vẫn chưa bù đủ lãi vay từ thương vụ 110.000 tỷ đồng

Năm 2017, để có tiền mua lại Sabeco, ThaiBev và công ty con BeerCo đã vay gần 5 tỷ USD với lãi suất bình quân 2,5-3%/năm. Khoản vay chính trị giá 4,8 tỷ USD có thời hạn 2 năm, sau đó được tái cấp vốn vào năm 2018 bằng việc phát hành trái phiếu trị giá tương đương 83% thương vụ, kỳ hạn 2-10 năm, lãi suất 1,76-3,6%/năm.

Theo ước tính của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giai đoạn 2018-2025, tổng cổ tức tiền mặt ThaiBev nhận được từ Sabeco khoảng 14.090 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cho khoản nợ tài trợ thương vụ này dự kiến lên tới 17.881 tỷ đồng, tức cao hơn gần 3.800 tỷ đồng so với số cổ tức nhận về.

VDSC cho rằng áp lực trả nợ gốc và lãi vay chính là lý do Sabeco duy trì mức chi trả cổ tức cao trong nhiều năm qua. Tuy vậy, việc chia cổ tức lớn liên tục cũng khiến quy mô tài sản của Sabeco có xu hướng giảm, với tốc độ CAGR ước tính -7,2%/năm giai đoạn 2024-2029.