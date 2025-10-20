Bầu Đức phủ nhận quay lại bất động sản, chỉ làm dự án “bỏ quên” 15 năm

Liên quan đến thông tin dự án mới tại Pleiku và việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) quay lại thị trường bất động sản, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp - cho biết thông tin chưa chính xác, HAGL không phải trở lại mảng này.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai chỉ tập trung vào mảng nông nghiệp (Ảnh: DT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bầu Đức cho biết, khu đất làm dự án vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi công ty còn ở giai đoạn hưng thịnh. Gần đây công ty "tình cờ" phát hiện ra mảnh đất bị bỏ quên quá lâu nên khởi động lại. Dự án này, theo bầu Đức, chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.

“Chỉ có thế thôi, tôi không có ý mở rộng thêm. Tôi đã từng vấp ngã, giờ cũng có tuổi rồi, trượt thêm lần nữa là hết cơ hội làm lại. HAGL vẫn sẽ chỉ xoay quanh trục nông nghiệp,” bầu Đức khẳng định.