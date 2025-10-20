Bầu Đức phủ nhận quay lại bất động sản, chỉ làm dự án “bỏ quên” 15 năm
(Dân trí) - Bầu Đức khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không quay lại bất động sản. Dự án Phù Đổng tại Pleiku chỉ là khu đất công ty sở hữu hơn 15 năm, được triển khai nhỏ gọn để đóng góp cho địa phương.
Liên quan đến thông tin dự án mới tại Pleiku và việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) quay lại thị trường bất động sản, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp - cho biết thông tin chưa chính xác, HAGL không phải trở lại mảng này.
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức.
Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bầu Đức cho biết, khu đất làm dự án vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi công ty còn ở giai đoạn hưng thịnh. Gần đây công ty "tình cờ" phát hiện ra mảnh đất bị bỏ quên quá lâu nên khởi động lại. Dự án này, theo bầu Đức, chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.
“Chỉ có thế thôi, tôi không có ý mở rộng thêm. Tôi đã từng vấp ngã, giờ cũng có tuổi rồi, trượt thêm lần nữa là hết cơ hội làm lại. HAGL vẫn sẽ chỉ xoay quanh trục nông nghiệp,” bầu Đức khẳng định.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có thời kỳ hoàng kim gắn với bất động sản. Giai đoạn 2006-2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho Tập đoàn. Đơn cử, năm 2009, với 4 dự án lớn tại TPHCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó).
Hoàng Anh Gia Lai cũng đầu tư mở rộng sang các tỉnh như Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tuy nhiên, sau cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức đã phải dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu.
Cho đến hiện tại, khi nói về quyết định rút khởi thị trường bất động sản ngày ấy, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn không hề hối hận. Hiện, Tập đoàn đang tập trung mạnh cho mảng nông nghiệp, với sản phẩm chủ lực 4 cây - 2 con là chuối, sầu riêng, dâu tằm, cà phê và heo.
“Tôi sẽ làm nông nghiệp để chứng minh rằng làm nông nghiệp trên đất nước Việt Nam là sống tốt, là bền vững. Tôi hy vọng từ nay trở đi, Hoàng Anh Gia Lai Group sẽ trở lại thời hoàng kim của năm 2008”, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vừa qua.