Hai công ty liên quan sản phẩm "Ngân Collagen" quảng cáo đồng loạt giải thể

"Ngân Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Ngoài bán sản phẩm giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen.

Hai sản phẩm giảm cân nổi bật mà "Ngân Collagen" quảng cáo là kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus. Theo văn bản hồi tháng 5 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận nhãn của 2 sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng", "N-collagen Chanh plus" ghi là thực phẩm bổ sung. Trong đó, "kẹo táo thải mỡ bụng" do Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen phân phối độc quyền, còn Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chịu trách nhiệm chất lượng.

Sản phẩm "N-Collagen Chanh Plus" cũng do Vesco sản xuất, N-Collagen phân phối và Công ty TNHH Bequeen (Đan Phượng, Hà Nội) chịu trách nhiệm chất lượng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 2 doanh nghiệp chịu trách nhiệm chất lượng 2 sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo đều đã lần lượt thông báo giải thể trong tháng 5 và 6 vừa qua, tức thời điểm ngay sau lùm xùm tố cáo giữa Ngân 98 và "Ngân Collagen".

Công ty chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm "N-Collagen Chanh Plus" đã giải thể vào ngày 16/5 vừa qua (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - chịu trách nhiệm chất lượng "kẹo táo thải mỡ bụng" - thành lập từ tháng 1/2021, ngành nghề chính là sản xuất thực phẩm chức năng. Công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Đặng Văn Trung (SN 2002) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Ngày 20/6 vừa qua, công ty này thông báo giải thể doanh nghiệp do kinh doanh không hiệu quả.

Công ty TNHH Bequeen - chịu trách nhiệm chất lượng "N-Collagen Chanh Plus" - thành lập từ tháng 4/2023, ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Đặng Văn Thành (SN 2005) là chủ sở hữu, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Đến tháng 4/2024, chức vụ trên chuyển sang cho ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 2002).

Ngày 16/5 vừa qua, công ty này cũng thông báo giải thể do kinh doanh không hiệu quả.

Về Công ty TNHH Dược phẩm Vesco - sản xuất 2 sản phẩm trên, doanh nghiệp này thành lập từ tháng 4/2022, ngành nghề chính là sản xuất thực phẩm chức năng.

Vốn điều lệ ban đầu doanh nghiệp là 9 tỷ đồng, do ông Phùng Thế Tiến (SN 1984) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Đến tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp này thông báo tăng vốn lên 13,5 tỷ đồng.