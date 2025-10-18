Novaland lên tiếng về các vi phạm phát hành trái phiếu bị Thanh tra chỉ ra

Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành kết luận về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu của 67 tổ chức phát hành, trong đó có đề cập đến nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, giai đoạn 1/1/2015-30/6/2023.

Phản hồi kết luận, Novaland cho biết các tại ngày 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được doanh nghiệp tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ.

Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/9 năm nay là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023).

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland nêu đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu).

Tập đoàn cũng cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được một gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với một gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cho biết đã thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Novaland phản hồi liên quan các gói trái phiếu (Ảnh: NVL).

Về nội dung trong kết luận Thanh tra liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật.

Tuy nhiên, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng mà công ty không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót một số thông tin không trọng yếu và có sự chậm trễ.

Ngay khi có thể khắc phục được các nguyên nhân khách quan, Novaland đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.

Về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, Novaland cho biết đã sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành và phương án phát hành được phê duyệt.

Tập đoàn cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn từ phát hành trái phiếu cho đúng bên nhận vốn góp đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo đúng quy định về trái phiếu.

Cụ thể định kỳ hàng quý, hàng tháng và hàng năm Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.

Liên quan đến dấu hiệu sử dụng nguồn vốn phát hành để mua phần vốn góp mà vốn góp của bên bán không phải là vốn góp thực chất như kết luận Thanh tra có đề cập, tập đoàn khẳng định không liên quan đến các giao dịch trước đó của người bán.

Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp, bên bán đã cam kết với Novaland về tính hợp pháp của vốn góp chuyển nhượng và bên bán là bên được ghi nhận là cổ đông chuyển nhượng tại công ty phát hành cổ phần. Đồng thời, bên bán chịu trách nhiệm đảm bảo phần vốn góp này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu, định đoạt duy nhất và hợp pháp.

Ngoài ra, với các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu, Novaland cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như tuân thủ các thỏa thuận với các trái chủ.

Novaland cho biết trân trọng ghi nhận những thiếu sót trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ mà kết luận Thanh tra đã nêu và luôn nỗ lực ở mức cao nhất trong việc xây dựng các phương án khắc phục các thiếu sót đó để thực hiện đúng các cam kết với các trái chủ.