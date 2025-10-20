Tài xế hớt hải đuổi theo ô tô tải trôi tự do, một người đi xe máy bị xô ngã

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 18/10 nhưng hiện chưa rõ địa điểm.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc ô tô tải đang đỗ đã từ từ lăn bánh do mặt đường dốc và có lẽ tài xế quên cài phanh tay. Thấy tình huống nguy cấp, tài xế hớt hải chạy theo để cố gắng dừng xe, và trong lúc vội vã đã lao vào một người phụ nữ đi xe máy, khiến cả hai ngã lăn ra đường.

May mắn là người phụ nữ có vẻ không bị chấn thương gì nghiêm trọng, đã tự đứng lên được, còn tài xế cũng đuổi kịp và leo lên ghế lái để dừng chiếc ô tô tải lại trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Tình huống trong video trên cho thấy sự nguy hiểm của việc quên phanh tay khi tài xế rời khỏi ô tô (Nguồn video: OFFB).

Phanh tay là bộ phận được thiết kế để giữ xe đứng im một chỗ khi dừng đỗ, tránh tình trạng trôi xe hoặc vô tình vào số. Nó có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn hoặc tránh nguy cơ hỏng xe và gây nguy hiểm cho người khác.

Khi đỗ ô tô ở vị trí dốc, địa hình không bằng phẳng mà tài xế quên kéo phanh tay thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng trôi xe, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và có thể làm hỏng phương tiện. Trường hợp trong video trên là một ví dụ.

Thứ tự thao tác đỗ xe đúng cách như sau:

- Đạp phanh để dừng hẳn xe lại rồi chuyển núm/cần số sang vị trí N. Lúc này, ô tô không lăn bánh là nhờ lực hãm của chân phanh.

- Kéo phanh tay, sau đó nhả phanh chân. Lúc này, ô tô đứng yên là nhờ phanh tay.

- Nhấn lại phanh chân (để ô tô không bị trôi), rồi chuyển cần số sang vị trí P.

- Nhả chân phanh và tắt máy.