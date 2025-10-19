Động thái mới từ công ty liên quan Ngân Collagen; lộ quy mô NextPay

Công ty bán sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo có động thái mới

"Ngân Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Ngoài bán sản phẩm giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen.

"Ngân Collagen" được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen - doanh nghiệp phân phối độc quyền "kẹo táo thải mỡ bụng". Sản phẩm này cũng do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen thành lập từ tháng 10/2018, trụ sở đặt tại TPHCM, vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen (Ảnh: Chụp màn hình).

Công ty này đã nhiều lần thay đổi chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau gần một năm thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984). Đến tháng 11/2019, chức vụ trên chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998).

Đầu tháng 9, doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống có cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là bán lẻ mỹ phẩm.

"Ngân Collagen" từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này đã giải thể.

Novaland phản hồi vi phạm liên quan đến trái phiếu

Phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ về những vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu, phía Novaland cho biết đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 đến ngày 30/6/2023, tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là 34.878 tỷ đồng.

Sau quá trình tái cấu trúc 2024-2025, Novaland đã thực hiện tất toán dư nợ gốc và lãi của nhiều gói trái phiếu. Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng dư nợ còn 19.559 tỷ đồng - tức doanh nghiệp đã trả được 15.319 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng dư nợ cũ.

"Tập đoàn đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm sớm thanh toán phần dư nợ còn lại cho các trái chủ", đại diện doanh nghiệp cho biết thêm.

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an, Novaland cho rằng đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7%).

Ngoài ra, doanh nghiệp khẳng định đã cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được một gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu khác. Đối với một gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ xuống 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp khác.

Về nội dung công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland giải thích xuất phát từ "một số sự kiện khách quan, bất khả kháng mà công ty không kiểm soát được". Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót. Sau đó, doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

Đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn, Novaland khẳng định đã sử dụng tiền theo đúng mục đích và phương án phát hành được phê duyệt. Doanh nghiệp cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn cho đúng bên nhận và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, định kỳ hàng quý, hàng tháng và hàng năm, Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.

Với các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu, Novaland cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật và tuân thủ các thỏa thuận với các trái chủ.

Hé lộ quy mô của "gà đẻ trứng vàng" NextPay

Trên website, NextTech giới thiệu danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm 5 đơn vị, gồm cổng thanh toán Ngân Lượng; giải pháp thanh toán AlePay; ví điện tử Vimo; giải pháp thanh toán mPOS; và Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay.

Đáng chú ý, trong đó, NextPay hiện được giới thiệu như là trung tâm của hệ sinh thái dịch vụ công nghệ gồm nhiều mảng khác nhau, với mỗi mảng kinh doanh lại có các ứng dụng, fintech hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, trong mảng thanh toán điện tử, công ty giới thiệu có ví điện tử cá nhân Vimo; giải pháp thanh toán thẻ và trả góp 0% mPOS; dịch vụ đại lý thu hộ chi hộ, thanh toán hóa đơn ATM 360; dịch vụ tạo link thanh toán PayOn; giải pháp thanh toán QR TingBox.

Mảng tài chính kế toán bao gồm hóa đơn điện tử Vinvoice, hợp đồng điện tử MegaDoc.

Trong lĩnh vực nhân sự, công ty có học viện chuyển đổi số NextAcademy; lĩnh vực camera AI NextCam; phần mềm chuyên ngành có NextPhar (quản lý nhà thuốc), MySpa (quản lý Spa), MySalon (giải pháp cho Salon tóc).

Trong lĩnh vực quản lý bán hàng, công ty có dịch vụ mPOSDigital (quản lý cho chủ đơn vị chấp nhận thanh toán mPOS); PosApp.

Vai trò của ông Đào Minh Phú trong dự án tiền số AntEx và NextTech?

Ông Đào Minh Phú (SN 1980) từng giữ chức Tổng giám đốc NextTech trong giai đoạn 2022-2024. Đây là giai đoạn doanh nghiệp có nhiều biến động về quy mô và vốn.

Ông Phú trở thành cổ đông của NextTech từ tháng 12/2020 khi góp vốn 100 tỷ đồng (tương đương 20% vốn). Ngoài ông Phú, thời điểm đó, Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%). Thời điểm này NextTech tăng vốn gấp 5 lần, lên 500 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2022, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật NextTech được chuyển từ Shark Bình sang cho ông Đào Minh Phú. Ông Phú giữ chức vụ này trong gần 2 năm.

Trong thời điểm đó, NextTech liên tục trải qua nhiều biến động về vốn và nhân sự. Tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái bất thường: Vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng và ông Phú cũng rút khỏi danh sách cổ đông.

Chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của công ty chuyển từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng kể từ tháng 4/2024. Theo thông tin từ website của Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Ông Phú cũng từng được giới thiệu với vai trò cố vấn của dự án tiền số AntEx.

Đáng chú ý, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, ông Đào Minh Phú còn được biết đến như một tay chơi poker (trò chơi bài trí tuệ, kết hợp kỹ năng, chiến thuật và may mắn để thắng cược - PV) chuyên nghiệp. Ông đã tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước và đạt được thứ hạng cao tại các giải thuộc hệ thống Asian Poker Tour (APT).