Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng tối thiểu 10%/năm giai đoạn 2026-2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 31 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030.

GDP tăng tối thiểu 10%/năm

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Về nguyên tắc, Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu đánh giá gồm kết quả đạt được, so sánh với các chỉ tiêu, mục tiêu tương tự giai đoạn 2016-2020; khó khăn, hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định giải pháp hiệu quả cho giai đoạn 2026-2030.

Nội dung đánh giá gồm việc thực hiện mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các cân đối lớn đã được đề ra. Trong đó phân tích sâu về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế…

Các địa phương đánh giá về việc ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nêu rõ kết quả đạt được và tồn tại hạn chế.

Kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Trong đó tập trung đánh giá cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ; đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng, khả năng hoàn thành mục tiêu của chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP; đánh giá hiệu quả cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tình hình phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Đánh giá tình hình huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Tiến độ triển khai và kết quả hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược...

TPHCM rực rỡ về đêm (Ảnh: Nam Anh).

Xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu

Đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Chỉ thị định hướng phát triển phải đảm bảo các nội dung tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng bền vững với mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Qua đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xây dựng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 trên cơ sở đánh giá toàn diện, chính xác kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025; dự báo đầy đủ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới; phải có tầm nhìn, tư duy phát triển mới, đột phá để nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội.

Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2026-2030 phải bảo đảm tính khả thi, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và bám sát Chiến lược 10 năm 2021-2030. Các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu thống kê trên phạm vi cả nước, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch.

Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 bao gồm bối cảnh xây dựng kế hoạch; các chỉ tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn trong đó phải phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu của đất nước như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030; GDP bình quân đầu người; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo/GDP…

Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu ưu tiên bố trí nguồn lực hoàn thiện hệ thống pháp luật với cấu trúc tinh gọn khoa học. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển thị trường khoa học công nghệ, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển; tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính.

Cùng với đó xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc của các loại thị trường. Củng cố mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế Nhà nước; tiếp tục triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém.

Đáng chú ý, chỉ thị nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế tư nhân là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo; ưu tiên xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời nâng đỡ thành phần kinh tế hộ, kinh tế hợp tác.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp sáng tạo, công nghệ chiến lược, kinh tế chia sẻ, kinh tế dữ liệu, sản xuất thông minh, thương mại điện tử và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Chỉ thị cũng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm gồm tập trung đầu tư, hoàn thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, kết nối cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Long Thành và các tuyến cao tốc đảm bảo mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc.