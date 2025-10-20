Chứng khoán giảm 95 điểm, nhà đầu tư bị “call margin” nên làm gì?

Thị trường chứng khoán giảm kỷ lục gần 95 điểm ngay phiên đầu tuần 20/10. Rất nhiều nhà đầu tư hoang mang, một số thậm chí đã bị “call margin” (lệnh gọi ký quỹ, là thông báo từ công ty chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thêm tiền hoặc tài sản thế chấp vào tài khoản để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức an toàn).

Giảm kỷ lục gần 95 điểm

655 mã giảm với 148 cổ phiếu giảm sàn. VN-Index đóng cửa đạt 1.636 điểm, giảm kỷ lục 94,76 điểm (tương đương giảm 5,47%).

Riêng sàn HoSE, có tới 108 mã giảm hết biên độ. Thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 1,7 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị trên 53.000 tỷ đồng.

Phiên giảm mạnh cũng đã "thổi bay" hơn 412.300 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD) vốn hóa của HoSE, 19.500 tỷ đồng vốn hóa HNX và 29.650 tỷ đồng vốn hóa UpCOM; tổng cộng vốn hóa toàn thị trường giảm 442.000 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu giảm sàn trong phiên 20/10 (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho biết có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc bán tháo hôm nay.

Thứ nhất là liên quan đến thông tin Thanh tra của Chính phủ về loạt vi phạm trái phiếu, tập trung ở nhóm các ngân hàng và công ty bất động sản.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận phát hiện hàng loạt vi phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu của 5 ngân hàng, 37 công ty cổ phần và 25 công ty TNHH.

Trong đó, 18 tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Novaland, 6 tổ chức của Masan và nhiều doanh nghiệp khác. Thông tin này gây ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường, nhất là nhóm cổ phiếu tài chính - bất động sản. Thậm chí, Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an.

Theo ông Minh, điều này dấy lên lo lắng về kịch bản giảm sâu như năm 2022 - giai đoạn thị trường chứng khoán rơi mạnh sau khi đạt đỉnh trong quý I, bị ảnh hưởng do loạt thông tin tiêu cực liên quan đến dư nợ trái phiếu cao tại các công ty bất động sản.

Thứ hai là thông tin này lại diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có dư nợ margin ở mức khá cao. “Năm nay, kể từ tháng 4 đến hiện tại chưa có đợt rung lắc nào mạnh, trong khi margin tại các công ty chứng khoán đã rất căng khiến thị trường bị áp lực giảm mạnh”, ông Minh nói.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của gần 80 công ty chứng khoán, tính đến cuối quý II, tổng dư nợ cho vay margin và tự doanh đạt hơn 620.000 tỷ đồng.

Dù chưa có số liệu quý III, nhưng với đà tăng của thị trường thời gian qua, dư nợ margin nhiều khả năng lập đỉnh mới, tạo ra rủi ro cao khi thị trường đảo chiều.

Song song, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng gia tăng đáng kể. Trong tuần từ 13/10 đến 17/10, lãi suất qua đêm tăng từ 4,73% lên 5,75% - mức cao nhất trong hơn 2 tháng, tương đương tăng 1,02 điểm % trong tuần. Diễn biến này làm gia tăng chi phí vốn ngắn hạn và phần nào ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư ngắn hạn.

Một số chuyên gia phân tích cũng lo ngại về những biến động trên trường thế giới ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Khi, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Hiện, giới chức hai nước vừa xác nhận sẽ nối lại đàm phán thương mại tại Malaysia trong tuần này, dù vậy vẫn khiến giới đầu tư trong khu vực duy trì trạng thái thận trọng.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Ông Minh cho biết thêm, so với việc điều chỉnh kỹ thuật (tầm 1-2%) thì cú sốc giảm trên 5% như này sẽ nhanh chóng phục hồi. Chuyên gia dự báo thị trường khả năng sẽ còn phiên giảm nữa, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng kết thúc đà giảm.

“Giảm nhanh thì sẽ lên nhanh, tôi nghĩ thị trường sẽ sớm lấy lại vùng cân bằng và đi lên”, ông Minh nói. Do đó, lời khuyên của chuyên gia với nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục. Riêng nhóm nhà đầu tư có tỷ lệ đòn bẩy cao và đã bị “call margin”, thì nên nộp tài sản vào để đưa tỷ lệ về mức an toàn.