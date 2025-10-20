Người trúng Vietlott gần 37 tỷ đồng: Gia đình tôi mất ngủ cả đêm

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết mới đây đã trao giải đến một khách hàng là anh N.V.M. trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 3 với giá trị 36,7 tỷ đồng.

Anh N.V.M. đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh này nói thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ khi triển khai kinh doanh tại Thanh Hóa. Anh có thói quen mua khoảng 3-4 tấm vé số mỗi ngày và lựa chọn số ngẫu nhiên. Dãy số trúng thưởng cũng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó.

Anh M. kể khi trên đường đi công việc về đã nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng không để ý đến số tiền trúng. Về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55.

Cận cảnh vé trúng thưởng 36,7 tỷ đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết, chỉ đến sáng hôm sau, khi nhận được thông báo trên fanpage chính thức và gọi lên tổng đài kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. cho biết.

Với số tiền trúng thưởng, anh cho biết sẽ chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình và dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Theo quy định, anh N.V.M. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thực nhận của anh M. là hơn 33 tỷ đồng.