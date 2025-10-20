Ngành Công Thương phía Nam tìm hướng tăng trưởng xanh, liên kết vùng

Ngày 20/10, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XI - năm 2025 do Sở Công Thương Tây Ninh đăng cai tổ chức, diễn ra tại phường Long An.

Sự kiện là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, liên kết vùng, cùng hướng tới phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp; ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phía Nam.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XI - năm 2025 do Sở Công Thương Tây Ninh đăng cai tổ chức (Ảnh: An Huy).

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, dù bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các địa phương và doanh nghiệp, ngành Công Thương khu vực phía Nam vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế vùng và cả nước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính; các khu, cụm công nghiệp được đầu tư mở rộng; năng lượng tái tạo, logistics và xuất nhập khẩu đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều địa phương đã thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng và cụm liên kết ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng.

Tuy vậy, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, như hạ tầng logistics và năng lượng chưa đồng bộ, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, liên kết vùng còn lỏng lẻo và chịu ảnh hưởng rõ nét của biến đổi khí hậu, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: An Huy).

Trong bối cảnh đó, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát triển ngành Công Thương khu vực phía Nam trong 9 tháng năm 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo; đồng thời thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, thương mại và năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, khu vực phía Nam gồm 8 tỉnh, thành: TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau, với diện tích hơn 64.000km2 và dân số khoảng 41 triệu người, chiếm 40% dân số cả nước. Đây là vùng kinh tế năng động hàng đầu, đóng góp lớn cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu quốc gia.

Theo ông Thanh, trong năm 2024 và 9 tháng năm 2025, ngành Công Thương khu vực phía Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tại nhiều địa phương tăng hai con số: An Giang 14,32%; Đồng Nai 14,03%; Tây Ninh 13,4%; Đồng Tháp 12,95%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 2,24 triệu tỷ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 124,9 tỷ USD, chiếm gần 36% tổng kim ngạch cả nước, xuất siêu 18,12 tỷ USD.

“Những con số này thể hiện năng lực phục hồi mạnh mẽ, tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó của ngành Công Thương khu vực phía Nam - vùng đầu tàu của cả nước”, ông Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và đại diện đại biểu nữ nhận hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại hội nghị ngành Công Thương phía Nam (Ảnh: An Huy).

Năm nay cũng là giai đoạn các địa phương trong vùng tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, góp phần tinh gọn bộ máy, tăng tính chủ động và hiệu quả trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực Công Thương.

Để hoàn thành mục tiêu năm nay, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các Sở Công Thương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, chủ động tham mưu, đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, thương mại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.

Ngành Công Thương khu vực phía Nam phấn đấu đến cuối năm duy trì tốc độ tăng trưởng IIP cao hơn mức bình quân cả nước; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng vượt các vùng kinh tế khác; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa toàn khu vực đạt hơn 300 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 160 tỷ USD, góp phần duy trì cán cân thương mại xuất siêu và khẳng định vai trò đầu tàu của vùng trong phát triển kinh tế quốc gia.