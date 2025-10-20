Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 20/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đang xác minh vụ việc một kho hàng chứa hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trong đó, lực lượng chức năng nghi vấn nhiều mã hàng giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp UBND xã Thủ Thừa và Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra hộ kinh doanh B.N. ở ấp Bà Phổ (xã Thủ Thừa), do bà N.T.H. làm chủ.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra kho hàng (Ảnh: A.L.)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa 25.745 sản phẩm của 35 loại hàng hóa gồm nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể… Các sản phẩm đều còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng.

Một số sản phẩm không có nhãn hiệu, nhiều loại in bao bì mang thương hiệu phổ biến trên thị trường, ghi xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc... Tuy nhiên, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra, số hàng trên có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hoặc nhập lậu, không có chứng từ hợp lệ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số hàng này thuộc sở hữu của bà T.T.N.H., ngụ gần nơi phát hiện kho hàng.

Đội Quản lý thị trường cơ động tiếp tục khảo sát giá trị 25.745 sản phẩm để xử lý theo quy định. Trong số đó, có 11/35 loại hàng hóa mang thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với đại diện các thương hiệu liên quan để làm rõ dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xác định hành vi vi phạm và xử lý theo pháp luật.