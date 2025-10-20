Chứng khoán giảm gần 95 điểm, "cá mập" bán mạnh

Phiên giao dịch chiều nay (20/10), thị trường chứng khoán bất ngờ giảm sâu về cuối phiên. Có thời điểm, chỉ số VN-Index giảm gần 100 điểm trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.

Chứng khoán giảm sâu (Ảnh: Hữu Khoa).

Sắc đỏ bao trùm thị trường. VN-Index mất mốc 1.700 điểm, giảm sâu về vùng 1.630-1.640 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh hơn, lúc 14h41 giảm hơn 107 điểm.

Nhóm này la liệt cổ phiếu giảm sàn, không có bên mua, bao gồm nhóm cổ phiếu liên quan các tỷ phú giảm sàn như nhóm Vingroup, Masan, HDBank, Techcombank...

Các cổ phiếu ngân hàng cũng giảm sàn, một số có thanh khoản lớn như SHB, MBB, VPB, TPB, HDB, VIB...

Đến 14h45, nhóm VN30 có tới 13 mã giảm sàn. Còn HoSE có 108 mã giảm hết biên độ. Thanh khoản sàn HoSE vượt 53.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 94,76 điểm, về 1.636,43 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vượt 53.020 tỷ đồng, nhóm VN30 có tới 13 mã giảm sàn. Thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi đà giảm của nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup, các mã ngân hàng như TCB, VPB, MBB, STB, LPB, SHB...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.051 tỷ đồng, bán mạnh MSN, CTG, STB, SSI, HPG.