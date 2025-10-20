AirAsia muốn mua cổ phần Vietravel, trở lại thị trường hàng không Việt Nam?

Ông Tony Fernandes, Tổng Giám đốc điều hành Capital A Bhd (tập đoàn mẹ của hãng hàng không AirAsia), cho biết hãng đang trong giai đoạn đầu đàm phán mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, mã chứng khoán: VTR), đơn vị sở hữu Vietravel Airlines, theo BangkokPost.

Nguồn tin từ BangkokPost cho biết thêm, động thái này nằm trong chiến lược của tập đoàn hàng không Malaysia nhằm mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam - một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

AirAsia đang xem xét mua một phần nhỏ cổ phần của Vietravel, do Việt Nam hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các hãng hàng không ở mức tối đa 34%. Tuy nhiên, các bên nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và mọi điều khoản có thể thay đổi.

AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines (Ảnh: BangkokPost).

Phía AirAsia hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tại Hội nghị CEO Toàn cầu của Forbes tổ chức ở Jakarta hôm thứ tư, ông Tony Fernandes xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển rất tốt” với một đối tác duy nhất, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi chỉ còn vài điều khoản nữa là có thể tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ”, ông nói.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Lượng hành khách đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu đi lại nội địa tăng và lượng khách quốc tế ổn định từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Vietravel Airlines được ra mắt vào cuối năm 2020 do Vietravel nắm 100% vốn. Đến năm 2025, kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường đã thống nhất bầu ông Đỗ Vinh Quang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Quang là con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển (thường gọi bầu Hiển) - Chủ tịch Tập đoàn T&T Group.

Được biết, Vietravel đã bán phần lớn vốn tại Vietravel Airlines cho T&T nhưng con số cụ thể chưa được tiết lộ.